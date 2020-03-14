ABD'li aktivist Mike Davis: 2,5 milyon yaşlının kaldığı huzurevleri Koronavirüs kazanına dönüşecek

ABD'li yazar, kent kuramcısı, tarihçi ve aktivist Mark Davis küresel salgın olarak ilan edilen Koronavirüs nedeniyle 2,5 milyon yaşlının kaldığı huzurevleri 'Koronavirüs kazanına' dönüşecek dedi.

europe-solidaire.org sitesinde yayımlanan makalesinde Davis "Virüs mutasyon geçirmese bile, 65 yaş altı gruplar üzerindeki etkisi, yoksul ülkelerde ve yoksulluk düzeyi yüksek gruplarda ciddi şekilde değişiklik gösterebilir. COVID19, Afrika ve Güney Asya’nın yoksul bölgelerinde çok daha ölümcül bir seyir izleyebilir" diye yazdı.

e-skop'un çevirdiği makalede Davis, şunları kaydetti:

Gazeteciler ve Batılı devletler dünyanın yoksul bölgelerinin karşı karşıya olduğu tehlikeyi tamamen yok sayıyor. Önümüzdeki haftalarda Lagos, Nairobi veya Kalküta’da neler yaşanacağını kimse bilmiyor.

Örneğin ABD’de 2018 grip sezonu tüm ülke çapında hastanelerin kapasitesini aşmış, yatılı tedavide 20 yıl süren kâr odaklı kesintiler yüzünden hastanelerdeki yatak sayısının ne kadar düştüğünü gözler önüne sermişti.

Çoğu sigortalı 2,5 milyon yaşlı Amerikan vatandaşını kapsayan huzurevi ve hekim destekli bakım sektörü senelerdir infial yaratacak durumda. En temel enfeksiyon kontrolü prosedürleri ihmal edildiği için her yıl 380 bin huzurevi sakini hayatını kaybediyor.

Önümüzdeki günlerde onlarca, belki yüzlerce huzurevi Koronavirüs kazanına dönüşecek ve bu kurumların asgari ücretli çalışanları da evlerinde kalarak ailelerini korumayı seçecek.

İyi bir sağlık planı olup evden çalışma veya ders verme şansı olanlar, koruma önlemlerine uyarak rahatlıkla tecrit olabiliyor. Milyonlarca düşük ücretli hizmet sektörü çalışanı, tarım işçileri, taşeron işçiler, işsiz ve evsizler kaderine terk ediliyor.