ABD laptop yasağını şartlı kaldırıyor

ABD'nin Mart ayında uygulamaya koyduğu, aralarında Türkiye'nin de olduğu sekiz ülkeden uçuşlarda kabinde dizüstü bilgisayar taşınmasına getirdiği yasağı şartlı olarak kaldıracağı açıklandı.

ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly çarşamba günü yaptığı açıklamada, bütün dünyadan ABD'ye uçan havayolu şirketlerine yeni güvenlik kuralları getirileceğini açıkladı.

Havayolu şirketlerinin yükseltilmiş güvenlik kurallarına uyması koşuluyla önceden getirilen kabinde laptop taşımama yasağının kaldırılabileceğini söyleyen Kelly, şirketlerin bu yeni kurallara uymaması halinde kabin içerisinde elektronik cihaz kullanımını tamamıyla yasaklayabileceklerini belirtti.

Yükselen terör tehditleri sebebiyle güvenlik önlemlerini arttırmanın zorunlu olduğunu belirten Kelly, her bir tehdit için farklı bir önlem alamayacaklarını söyledi.

Kelly, "Onun yerine, genel kapsamlı yeni önlemler ortaya koymalıyız ki kamuyu güvenli halde tutalım ve teröristlerin başarılı olmasını zorlaştıralım” dedi.

ABD'nin dizüstü bilgisayar yasağı

Amerika Birleşik Devletleri, Mart ayında Türkiye'nin de aralarında olduğu 8 ülkeyi kapsayacak şekilde kabine dizüstü bilgisayar alınmasına yasak getirdi. Yasak çerçevesinde dizüstü bilgisayarlar bagaj bölümünde taşınıyordu.

Yasağa gerekçe olarak söz konusu ülkelerden yapılan uçuşlarda dizüstü bilgisayarların pil bölümüne patlayıcı madde saklanabilme ihtimali gösterildi. ABD'nin kararının ardından İngiltere de benzer bir uygulama başlatarak, Türkiye'nin de aralarında olduğu 6 ülkeyi yasaklı listeye ekledi.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/AP/AFP/DÇ/GA