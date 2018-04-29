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BBC Türkçe

ABD, Kuzey Kore'yi 'teröre destek veren ülke' ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'yi 9 yılın ardından yeniden "teröre destek veren ülkeler" listesine ekledi. Trump bu adımını, mevcut yaptırımları çok daha geniştecek yeni yaptırımların izleyeceğini açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'yi 9 yılın ardından yeniden "teröre destek veren ülkeler" listesine ekledi.

Trump bu adımını, mevcut yaptırımları çok daha geniştecek yeni yaptırımların izleyeceğini açıkladı. Yeni yaptırımların Salı günü açıklanması bekleniyor.

Trump kararını açıklarken "Bunun çok daha önce yapılması gerekiyordu. Kuzey Kore defalarca uluslararası terör eylemlerini destekledi" dedi.

ABD Başkanı, Kuzey Kore'nin hukuka uygun davranması ve nükleer silah programına son vermesi gerektiğini de belirtti.

ABD Eylül ayında Birleşmiş Milletler'e Kuzey Kore'ye yönelik petrol yasağı ve K. Kore lideri Kim Jong-un'un mal varlığının dondurulması gibi yeni yaptırımlar önermişti.

ABD'nin bu girişimine Kuzey Kore altı nükleer deneme ve füze atışlarıyla karşılık verdi.

İran, Suriye ve Sudan da, ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinde bulunuyor.

Kuzey Kore 2008'de, Kuzey Kore'nin nükleer programı ile ilgili yürüyen müzakereler kapsamında dönemin ABD Başkanı George W Bush tarafından listeden çıkarılmıştı.

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