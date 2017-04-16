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Dünya

ABD: Kuzey Kore’ye karşı tüm seçenekler masada

Trump'ın danışmanı açıklama yapıyor

16 Nisan 2017 20:16

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, başarısız bir füze testi gerçekleştiren Kuzey Kore’ye karşı "tüm seçeneklerin masada" olduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, "ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı, Kuzey Kore'nin füze atışını 15 Nisan'da Hawaii saatiyle 11.21'de saptadı ve takip etti" ifadesine yer verilmişti.

Açıklamada, füze atışının Sinpo kenti yakınlarından yapıldığı belirtilerek, füzenin atıldıktan kısa bir süre sonra patladığına dikkat çekilmişti. Kuzey Kore'nin ne tür bir füze kullandığı ise henüz belirlenemedi.

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ABDDonald TrumpUlusal Güvenlik DanışmanıKuzey Kore

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