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BBC Türkçe

ABD: Kuzey Kore'ye karşı tüm seçenekler masada

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'ye karşı "stratejik sabrın" tükendiğini söyledi. Tillerson, "Askeri dahil tüm seçenekler masada" dedi.

17 Mart 2017 15:28

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Güney Kore'ye yaptığı resmi ziyaret sırasında, Kuzey Kore'ye karşı "stratejik sabrın" tükendiğini söyledi.

Siyasi liderlerle yapacağı görüşmeler öncesinde Güney ve Kuzey Kore'yi ayıran askersizleştirilmiş bölgeyi ziyaret eden Tillerson, askeri olanlar da dahil "bütün seçeneklerin masada" olduğunu ve ABD'nin "bir dizi yeni diplomatik, askeri ve ekonomik önlem" üzerinde çalıştığını söyledi.

Kuzey Kore'nin son füze ve nükleer silah denemeleri kaygıları artırmıştı.

Kuzey Kore'yi durdurmanın yolu var mı?

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, daha sonra Güney Kore Dışişleri Bakanı Yun Byung-Se ile yaptığı ortak basın toplantısında soruları da yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanı, ülkesinin askeri bir adım atmayı düşünüp düşünmediği yolundaki bir soruyu yanıtlarken, "Tabi ki işin askeri çatışmaya dönüşmesini istemiyoruz" dedikten sonra şöyle konuştu:

"Ama eğer silah programlarının oluşturduğu tehdidin düzeyini artırırlarsa ve bunun karşılık gerektirdiği kanısına varırsak, bu seçenek de masadadır."

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