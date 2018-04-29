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BBC Türkçe

ABD Kuzey Kore'ye karşı sert önlemler istiyor

ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, Güvenlik Konseyini Kuzey Kore'nin son nükleer denemesinin ardından Pyongyang yönetimine karşı "mümkün olan en sert tedbirlerin alınması" çağrısında bulundu.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, Güvenlik Konseyini Kuzey Kore'nin son nükleer denemesinin ardından Pyongyang yönetimine karşı "mümkün olan en sert tedbirlerin alınması" çağrısında bulundu.

Haley Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında "Çok geç olmadan bütün diplomatik araçları kullanmanın zamanı geldi" dedi.

ABD, Güvenlik Konseyi'nde Pazartesi günü oylanmasını umduğu yeni bir karar tasarısı için nabız yoklaycak.

Bu arada Güney Kore de kendi füzelerine takılı savaş başlıklarına uygulanan ağırlık sınırını kaldıracağını duyurdu.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde mevcut 500 kiloluk sınırı kaldırma konusunda uzlaştıkları belirtildi.

Kuzey Kore'nin yeni füze denemelerine hazırlandığı yönünde haberler gelirken, Güney Kore de Kuzey Kore'nin füze deneme alanına saldırı senaryosunun canlandırıldığı, gerçek mühimmatlı bir askeri tatbikat yaptı. .

Kuzey Kore'nin dün yaptığı denemede kullandığı nükleer bombanın 50 ila 120 kiloton gücünde olduğu tahmin ediliyor. 50 kilotonluk bir bomba 1945'te Hiroşima'yı yerle bir eden atom bombasının üç katı büyüklüğünde.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki acil toplantının açılış konuşmasını yapan BM Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman, Kuzey Kore'nin hamlelerinin küresel güvenliği istikrarsızlaştığını söyledi ve Pyongyang'a BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyma çağrısı yaptı.

Feltman "Kuzey Kore, nükleer test kurallarını ihlal eden tek ülke" dedi.

ABD'li Büyükelçi Haley ise, sadece en sert önlemlerin sorunun diplomatik yollardan çözülmesini sağlayacağını söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hareketlerinin "savaş için yalvardığını" gösterdiğini belirten ABD'li Büyükelçi "Savaş asla ABD'nin istediği bir şey değil. Bunu istemiyoruz ama sabrımız da sınırsız değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da ülkesinin Kuzey Kore'yle iş yapan bütün ülkelerle ticareti durdurmayı düşünebileceği uyarısında bulunmuştu.

Çin'in BM Büyükelçisi Liu Jieyi de taraflara müzakerelere dönme çağrısını tekrarladı ve "Körfez'deki sorun barışçıl yollarla çözülmeli. Çin Kore Körfezi'nda asla kaosa ve savaşa izin vermeyecek" dedi.

BM Güvenlik Konseyi geçen ay oybirliğiyle Kuzey Kore'nin ihraç ürünlerine ve ülkeye yapılacak yatırımlara kısıklamalar koymuştu.

Büyükelçi Haley, ek ambargoların ne olabileceğinden bahsetmedi, ancak diplomatlar petrol ambargosunun yıkıcı bir etkisi olablieceğini söylüyor.

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