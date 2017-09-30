ABD: Kuzey Kore'nin müzakere niyeti olup olmadığını inceliyoruz

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Çin'in başkenti Pekin'de Devlet Başkanı Şi Cinping ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile biraraya geldi. Çinli mevkidaşı ile görüşme sonrası gazetecilere bir açıklama yapan Tillerson, Kuzey Kore’nin müzakere niyeti olup olmadığını incelediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı, "Derinlemesine inceliyoruz, bizi izlemeye devam edin” ifadesini kullandı ve "Konuşmak istiyor musunuz diye soruyoruz. Pyongyang ile iletişim kanallarımız var. Karanlık bir durumda değiliz, Pyongyang ile iki üç açık kanalımız var” şeklinde konuştu.

Kuzey Kore ile iletişim kurabildiklerini belirten Tillerson, arabuluculuğun Çin tarafından mı yapıldığı sorusuna "kendi kanalları” olduğu yanıtını verdi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de ikili ilişkilerin bozulmaması için ABD'nin Çin’in Tayvan konusundaki kaygılarına saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

ABD’nin en son Tayvan ile askeri ilişkilerini genişletmesi ve adaya silah satması Çin’in tepkisini çekmişti.

Çin ile Tayvan arasındaki ilişkiler bağımsızlık yanlısı Demokratik İlerici Parti'nin lideri Tsai-Ing-Wen'in geçen yıl en büyük rakibine büyük fark atarak cumhurbaşkanlığına seçilmesi sonrası kötüleşme seyrine girmişti.

Pekin’den yapılan açıklamalarda Tayvan konusunun ABD ile Çin arasındaki en hassas ve önemli konu olduğu sık sık vurgulanıyor.

Trump'ın kasım ayında yapacağı ziyaret

Tillerson'un temaslarında önemli bir başlık da ABD Başkanı Donald Trump’ın kasım ayında Çin'e yapacağı ziyaret. Trump’ın, eşi Melania ile birlikte 3-14 Kasım tarihleri arasında Japonya, Güney Kore, Çin, Vietnam ve Filipinleri kapsayan bir Asya turuna çıkması planlanıyor.

ABD Başkanı'nın Vietnam’da düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği forumuna ve Filipinler’deki Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) toplantısına katılması hedefleniyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping planlanan bu seyahatle ilgili olarak, "Başkan Trump'ın Çin'e yapacağı ziyaretin Çin-ABD ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için önemli bir fırsat anlamına geldiğini düşünüyorum” dedi.

Trump'ın ziyaretinin "özel, harika ve başarılı” olacağına inandığını belirten Şi iki lider arasında "iyi işleyen bir ilişki ve kişisel bir dostluk” olduğunu vurguladı.

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AFP,Reuters/EC,ÇÖ