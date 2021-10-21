ABD, Kuzey Kore'ye önkoşulsuz masaya oturma davetinde bulundu

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Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore ile önkoşulsuz görüşme teklifinde bulundu ve Washington'un Pyongyang'a karşı 'kötü niyeti olmadığını' vurguladı.

Kuzey Kore, uzun süredir ABD'nin kendisine karşı düşmanca bir politika izlediğini vurguluyor ve kendini savunmak için silah geliştirme hakkı olduğunu savunuyordu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, ''Kuzey Kore, Güvenlik Konseyi kararlarına uymalıdır ve Kore yarımadasında tamamen silahsızlanma için istikrarlı ve kalıcı görüşmelerin zamanı gelmiştir'' dedi.

Thomas-Greenfield, ''Kuzey Kore yetkilileriyle hiçbir ön şart olmadan görüşmeyi teklif ettik ve onların ülkesine karşı kötü bir niyetimiz olmadığını vurguladık'' diye konuştu.

BM, Kuzey Kore'ye nükleer programını sonlandırması için 2006'dan bu yana yaptırımlar uyguluyor.