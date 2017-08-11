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Dünya

ABD, Kuzey Irak'taki referandumun ertelenmesini istedi

Rex Tillerson "IKBY'nin siyasi sorunların diyalog yoluyla çözümü için Bağdat'a heyet yollamasından" duyduğu memnuniyeti dile getirdi

11 Ağustos 2017 21:34

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'den referandumun ertelenmesini istedi.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Tillerson, Barzani'yi telefonla arayarak 25 Eylül'de yapılması öngörülen referandumun ertelenmesini talep etti. 

ABD'nin referandumun ertelenmesini daha uygun görmesine ilişkin Barzani'nin ise "Referandumun ertelenmesi halinde, Kürdistan halkının geleceği ve kaderinin belirlenmesi için ne gibi bir alternatif ve garanti var?" dediği belirtildi. 

Açıklamada ayrıca Barzani'nin "Irak ile birlikte yaşam amacıyla çeşitli süreçlerde verdiği mücadele hedefine ulaşmadığı için IKBY'nin, kendi başının çaresine bakma kararı aldığını" söylediği kaydedildi. 

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın "IKBY'nin siyasi sorunların diyalog yoluyla çözümü için Bağdat'a heyet yollamasından" duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtildi.

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