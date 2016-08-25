ABD: Kürt komutanlar bize söz verdi...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elizabeth Trudeau, "Kürt komutanlar, IŞİD'ten kurtardıkları alanları yerel halka bırakacaklarına dair söz verdiler." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elizabeth Trudeau, ABD ile Türkiye arasında yeniden inşa edilmesi gereken bir ilişkinin söz konusu olmadığını belirterek, "Bizim Türkiye ile bağımız, NATO üzerinden müttefikliğimiz zaten çok güçlü." dedi. Sözcü Trudeau, "Kürt komutanlar, IŞİD'den kurtardıkları alanları yerel halka bırakacaklarına dair söz verdiler" diye konuştu.

Trudeau, günlük basın toplantısında PYD'nin Fırat nehrinin batısındaki varlığına ve ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Türkiye ziyaretine ilişkin soruları yanıtladı.

Biden'ın Ankara ziyareti sırasında Kürt güçlerin Fırat'ın batısından çekilmemesi durumunda ABD'nin desteğini alamayacaklarını söylediğinin hatırlatılması üzerine Trudeau, Kürtlerin operasyonların ardından çekileceğine dair kendilerine söz verdiklerini hatırlattı. Trudeau, "Kürt komutanlar, IŞİD'den kurtardıkları alanları yerel halka bırakacaklarına dair söz verdiler. Onların bu sözlere bağlı kalmalarını bekliyoruz. IŞİD'ten kurtarılan alanların kontrolü yerel halkta olmalı." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Biden'ın ziyaretinin Ankara ile Washingtonarasında PYD güçlerine dair ihtilafı giderip gidermediğine yönelik bir soru üzerine Trudeau, "Başkan Yardımcısı Biden'ın ziyareti bizim Türkiye'yi sadece NATO'da önemli bir müttefik olarak gördüğümüzü değil aynı zamanda Türkiye'nin IŞİD'e karşı verilen mücadelede önemli olduğunu çok iyi ortaya koyuyor." diye konuştu.

Trudeau, ABD'nin Türkiye ile ilişkilerini yeniden onarma çabasına yönelik söylemi kabul etmeyeceklerini vurgulayarak, "Yeniden inşa edilmesi gereken bir ilişki olduğunu kabul etmiyorum. Bizim Türkiye ile bağımız, NATO üzerinden müttefikliğimiz zaten çok güçlü." ifadelerini kullandı.

Gülen'in iadesi talebi

Trudeau, Fethullah Gülen'in iade edilmesine yönelik soruları da yanıtladı. Suçluların iadesine ilişkin süreçlerin her daim zaman aldığına işaret eden Trudeau, Türk tarafının teslim ettiği materyalleri analiz etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Trudeau, bu süreçte Türk muhataplarıyla çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. Aralarında iade anlaşması bulunan bir ülkenin bir kişinin iade edilmesi talebinde bulunduğunda, ABD'nin kendi yasaları gereği, bu kişiyi en azından gözaltına almak veya bu kişiye ülkeyi terk edemeyeceğini söylemek zorunda olup olmadıklarının sorulması üzerine Trudeau, "Bunun iade talebinin bir parçası olabileceğini düşünüyorum. Ancak bu konuda (Gülen'in iadesi) herhangi bir karar verilip verilmediğine dair bilgim yok." değerlendirmesinde bulundu.