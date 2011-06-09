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Ekonomi

ABD küresel bir ekonomik şoka neden olabilir

ABD Merkez Bankası'nın önde gelen üyelerinden James Bullard, ülkenin bir temerrüt durumuna girmesinin çok büyük bir risk olacağını açıkladı.

09 Haziran 2011 03:00

T24- ABD Merkez Bankası'nın önde gelen üyelerinden James Bullard,  ülkenin bir temerrüt durumuna girmesinin çok büyük bir risk olacağını açıkladı. Bu açıklamadan kısa süre önce de kredi  derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD'nin borç ödemelerini aksatması halinde kredi notunu düşürebileceği uyarısında  bulundu.

   
St. Louis Fed Başkanı Bullard dün Reuters'e yaptığı açıklamada, "ABD'deki mali durum, eğer doğru biçimde  yönetilmezse, makro düzeyde küresel bir şoka dönüşebilir... ABD'nin temerrüt riski bulunması fikri korkutucu" dedi.


Fitch, ABD'nin kamu ödemeleri, 15 Ağustos tarihinde vadesi dolan ödenmelerini engelleyecek biçimde "teknik  nedenlerle" bile aksarsa, ülkenin dünyada "risksiz yatırım" olarak kabul edilen tüm hazine tahvillerinin derecesini geçici  kaydıyla, "junk" kategorisine düşürebileceğini açıkladı.


Fitch açıklamasında, "Ülke notu ve kredi derecelendirmesi açısından bir 'teknik aksama' bile, bir yönetişim krizi  anlamına gelecektir" denildi.


Bullard, "Bunun küresel piyasalardaki etkisi son derece ciddi olur. Asıl risk burada" dedi.


ABD Başkanı Barack Obama, son tarih olan 2 Ağustos'a kadar, şimdiden dolmuş olan kamu harcama limitlerini  artırmaları için Kongre'yi ikna etmeye çalışıyor.


Ancak Fitch, ABD Kongresinin, ülkenin borçlarını ödeyememe durumuna düşmesini önleyecek bir uzlaşmaya vararak,  kamu borçlanma tavanını yükselteceğine inandığını da vurguladı.

 

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