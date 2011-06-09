ABD küresel bir ekonomik şoka neden olabilir

T24-



St. Louis Fed Başkanı Bullard dün Reuters'e yaptığı açıklamada, "ABD'deki mali durum, eğer doğru biçimde yönetilmezse, makro düzeyde küresel bir şoka dönüşebilir... ABD'nin temerrüt riski bulunması fikri korkutucu" dedi.



Fitch, ABD'nin kamu ödemeleri, 15 Ağustos tarihinde vadesi dolan ödenmelerini engelleyecek biçimde "teknik nedenlerle" bile aksarsa, ülkenin dünyada "risksiz yatırım" olarak kabul edilen tüm hazine tahvillerinin derecesini geçici kaydıyla, "junk" kategorisine düşürebileceğini açıkladı.



Fitch açıklamasında, "Ülke notu ve kredi derecelendirmesi açısından bir 'teknik aksama' bile, bir yönetişim krizi anlamına gelecektir" denildi.



Bullard, "Bunun küresel piyasalardaki etkisi son derece ciddi olur. Asıl risk burada" dedi.



ABD Başkanı Barack Obama, son tarih olan 2 Ağustos'a kadar, şimdiden dolmuş olan kamu harcama limitlerini artırmaları için Kongre'yi ikna etmeye çalışıyor.



Ancak Fitch, ABD Kongresinin, ülkenin borçlarını ödeyememe durumuna düşmesini önleyecek bir uzlaşmaya vararak, kamu borçlanma tavanını yükselteceğine inandığını da vurguladı.