ABD Küba'daki bazı diplomatını geri çağırdı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Küba'nın başkenti Havana'da görevli büyükelçilik personelinin bir kısmı ile ailelerini ülkeye geri çağırdı. Bakanlık ayrıca ABD vatandaşları için Küba'ya seyahat uyarısı yaptı.

ABD yönetiminin bu adımı büyükelçilik çalışanlarının bir süredir nedeni bilinmeyen sağlık sorunları yaşamasının ardından geldi.

Ağustos ayından bu yana 21 diplomat ve aile üyeleri bilinmeyen nedenlerle işitme kaybı, beyin sarsıntısı veya bulantı, baş ağrısı ve kulak çınlanması gibi durumlardan muzdarip olmuştu. Diplomatların sağırlığa yol açabilen bir tür sonik cihaz ile saldırıya uğradığı iddia ediliyor.

Havana Büyükelçiliği'nde 50 civarında ABD'li çalışan bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Küba hükümeti diplomatlarınmızın güvenliğini garanti edene kadar, çalışanlarınımızı riske atmamak için büyükelçiliğimizi acil durumlar için personel kalacak şekilde küçülteceğiz" dedi.

Seyahat uyarısında ise Küba'daki bazı otellerde kalanların nedeni anlaşılamayan fiziksel rahatsızlıklar yaşayadığı, bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan Amerikan vatandaşlarının da bu şikayetlerle karşılaşabileceği belirtildi. Turizm gelirleri Küba ekonomisinde önemli bir paya sahip.

Amerikan yönetimi şimdilik, Washington'da görevli Kübalı diplomatların ülkeyi terk etmeleri yönünden bir talepte bulunmadı.

ABD ile Küba yaklaşık yarım asır sonra 2015'te yeniden diplomatik ilişkilere başlamıştı.

AP/GY/HS

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