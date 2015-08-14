ABD, Küba Büyükelçiliği'ni yarım asır sonra yeniden açtı

ABD, Havana'daki büyükelçiliğini 54 yıl sonra yeniden açmaya hazırlanıyor.

Küba'nın başkeninde düzenlenecek olan açılış törenine ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin de katılması bekleniyor.

İki ülke arasındaki yakınlaşma kapsamında Küba geçen ay Washington'daki büyükelçiliğini açmıştı.

Castro'dan mesafeli mesajlar

Tarihi tören öncesinde bir mesaj yayınlayan Küba'nın eski lideri Fidel Castro, ABD'nin Küba'ya milyonlarca dolar borcu olduğunu ileri sürdü ve ülkesinin ambargolar nedeniyle yaşadığı maddi kayıplardan Washington'un sorumlu olduğunu ifade etti.

Küba'ya 53 yıl önce konulan ambargolar kaldırılmadı.

Castro, yayınladığı mesajda ABD büyükelçiliğinin açılışına dair bir yorum da yapmadı.

'Tarihi ziyaret'

Büyükelçiliğin açılış töreninde ABD bayrağını sancağa çekecek olan üç asker de belirlenmiş durumda.

1961'de büyükelçilik kapatılırken bayrağı indiren üç deniz piyadesi, bugün aynı sancağa bayrağı tekrar çekmekle görevlendirildi.

Bugün 70 yaşının üzerinde olan emekli ABD askerleri de açılış töreninde hazır bulunacak.