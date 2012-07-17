ABD Körfez'de bir tekneye ateş açtı

ABD savaş gemisi, Birleşik Arap Emirlikleri sahillerinin açığında bir tekneye ateş açması sonucu bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Beyaz gövdeli tekne daha sonra Dubai’de balıkçıların kullandığı bir limana çekildi. 9 metre uzunluğunda dışarıdan üç motorlu teknenin sivil bir tekne olduğu, ancak İran Devrim Muhafızları’nın da Körfez’de hızlı sürat tekneleri bulunduğuna işaret edildi.

ABD uçak gemisini planlanandan önce gönderecek

Öte yandan ABD, Ortadoğu'ya göndereceği uçak gemisini planlanandan erken gönderme kararı aldı.

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri George Little, “USS John C. Stennis” gemisinin, Ortadoğu'dan dönecek geminin yerine yaz sonunda yollanacağını belirtti.

Little, yeni geminin planlanandan önce gitmesinin İran'la sorunlar ya da Suriye'deki olaylara karşılık olup olmadığına ilişkin bir soruya ise bunun "bir belirli bir ülke ya da tehditle ilgili olmadığı" karşılığını verdi.

Bölgede halihazırda iki uçak gemisi bulunuyor, ancak birinin USS John C. Stennis gemisi ulaşmadan dönmesi öngörülüyordu.