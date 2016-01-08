ABD, Kore’ye nükleer keşif uçağı gönderiyor

ABD ordusu, Kuzey Kore’nin hidrojen bombası kullanıp kullanmadığını anlamak için Kore Yarımadası’na nükleer keşif uçağı göndermeye hazırlanıyor.



Beyaz Saray, Kuzey Kore’in "Başarılı bir hidrojen bombası testi gerçekleştirdik" iddiasına şüpheyle yaklaştığını açıklamıştı. Bir ordu yetkilisi, WC-135 model keşif uçağının bölgeye giderek havadan örnekler toplayacağını, bunun neticesinde daha net bir bilgiye sahip olacaklarını ifade etti.



ABD Hava Kuvvetleri envanterinde WC-135 uçağının havadaki radyoaktif maddeleri toplayabilen araçlarla donatıldığı belirtiliyor. ABD’de bu uçaktan iki adet bulunuyor.



ABD ordusu ilk defa, Sovyet Birliği’nin nükleer denemelerini tespit edebilmek için 1947 yılında Constant Phoenix adı verilen programı hayata geçirdi. Constant Phoenix keşif uçakları yıllar içinde nükleer anlaşmaların ihlal edilip edilmediğini tespit etmek için uçuşlar gerçekleştidi.

