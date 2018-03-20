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ABD konsolosluğuna saldırı hazırlığındaki IŞİD'li, 'drift yapan tankçı' çıktı

Emniyete getirilen Ahmed K.'nin, Rakka'da yol ortasında tankla drift yapan militan olduğu ortaya çıktı

20 Mart 2018 14:40

ABD'nin Adana Konsolosluğu'na saldırı hazırlığında olan ve gözaltına alınan IŞİD üyesi 19 kişiden Ahmed K.'nin Suriye'nin Rakka kentinde tankla drift yapan militan olduğu ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart'ta IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat, asayiş şube ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katıldığı operasyonlarda IŞİD üyesi olduğu belirlenen 15'si Suriyeli 19 kişi gözaltına alındı.

Emniyete getirilen Ahmed K.'nin, Rakka'da yol ortasında tankla drift yapan militan olduğu ortaya çıktı. 

Gözaltına alınan Ziyad Ö.'nün ise Suriye'den önce Lazkiye'deki karakolda polis olarak görev yaptığı belirlendi.  Ziyad Ö., IŞİD militanları tarafından zorla savaştırıldığını söyledi. 

Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edild

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