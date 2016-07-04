ABD Konsolosluğu yakınında intihar saldırısı



Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Cidde'deki ABD Konsolosluğu yakınlarında pazartesi sabahı erken saatlerde bir intihar saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki güvenlik personelinin hastane otoparkında bir kişiden şüphelendiği, güvenlik personelinin şüpheliye yaklaşması üzerine saldırganın üzerindeki bombayı infilak ettirdiği belirtildi.

Saldırgan olay yerinde hayatını kaybederken iki güvenlik görevlisi hafif yara alarak kurtuldu.

ABD Cidde Konsolosluğu sözcüsü saldırıyı doğruladı ve saldırıda konsolosluk çalışanlardan kimsenin yaralanmadığını duyurdu.

ABD’nin Cidde Konsolosluğu 2004 yılında da El Kaide bağlantılı militanların silahlı saldırısına uğramıştı. Olayda 5 konsolosluk çalışanı ve 4 silahlı saldırgan ölmüştü.