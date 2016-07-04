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Dünya
Deutsche Welle

ABD Konsolosluğu yakınında intihar saldırısı

Suudi Arabistan’nın Cidde kentindeki ABD Konsolosluğu yakınında bir intihar saldırısı düzenlendi. Olayda iki güvenlik görevlisi yaralandı.

04 Temmuz 2016 14:03


Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Cidde'deki ABD Konsolosluğu yakınlarında pazartesi sabahı erken saatlerde bir intihar saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki güvenlik personelinin hastane otoparkında bir kişiden şüphelendiği, güvenlik personelinin şüpheliye yaklaşması üzerine saldırganın üzerindeki bombayı infilak ettirdiği belirtildi.

Saldırgan olay yerinde hayatını kaybederken iki güvenlik görevlisi hafif yara alarak kurtuldu.

ABD Cidde Konsolosluğu sözcüsü saldırıyı doğruladı ve saldırıda konsolosluk çalışanlardan kimsenin yaralanmadığını duyurdu.

ABD’nin Cidde Konsolosluğu 2004 yılında da El Kaide bağlantılı militanların silahlı saldırısına uğramıştı. Olayda 5 konsolosluk çalışanı ve 4 silahlı saldırgan ölmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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