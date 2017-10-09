ABD Konsolosluğu çalışanının eşi ve çocuğu Amasya'da gözaltına alındı

AMASYA, (DHA)- ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu\'nda görevli Metin Topuz\'un Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, ifadeye çağrılan konsolosluk çalışanı N.M.C.\'nin eşi ve çocuğu da Amasya\'da gözaltına alındı.

ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu\'nda görevli Metin Topuz\'un FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, ifadeleri doğrultusunda konsolosluk çalışanı N.M.C. de ifadeye çağrıldı. N.M.C.\'nin eşi S.C. ve çocuğu K.İ.C.\'nin de soruşturma kapsamında Amasya\'nın Merzifon İlçesi\'nde 2 gün önce gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüpheliler, işlemlerin ardından İstanbul\'a gönderildi.