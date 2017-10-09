T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD Konsolosluğu çalışanının eşi ve çocuğu Amasya'da gözaltına alındı

AMASYA, (DHA)- ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Metin Topuz'un Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, ifadeye çağrılan konsolosluk çalışanı N

09 Ekim 2017 19:58

AMASYA, (DHA)- ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu\'nda görevli Metin Topuz\'un Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, ifadeye çağrılan konsolosluk çalışanı N.M.C.\'nin eşi ve çocuğu da Amasya\'da gözaltına alındı.
ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu\'nda görevli Metin Topuz\'un FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, ifadeleri doğrultusunda konsolosluk çalışanı N.M.C. de ifadeye çağrıldı. N.M.C.\'nin eşi S.C. ve çocuğu K.İ.C.\'nin de soruşturma kapsamında Amasya\'nın Merzifon İlçesi\'nde 2 gün önce gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüpheliler, işlemlerin ardından İstanbul\'a gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AMASYA DHA ABDBaşkonsolosluğuMetin Topuz Fetullahçı TerörParalel Devlet Yapılanması FETÖPDYAmasyaABDMetin Topuz FETÖPDY soruşturmasıAmasya Merzifon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24