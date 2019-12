-ABD KONGRESİ'NİN 6 ÜYESİNDEN CLINTON'A GAZZE MEKTUBU WASHINGTON (A.A) - 27.06.2011 - ABD Kongresi'nin 6 üyesi, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a, Gazze'ye gönderilmesi planlanan yardım filosunda yer alacak Amerikan vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması için "elinden geleni yapmaya çağıran" bir mektup gönderdi. Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Üyesi Dennis Kucinich'in öncülük ettiği girişim çerçevesinde hazırlanan mektupta, "Size bu mektubu, önümüzdeki günlerde Gazze'ye doğru yola çıkacak olan, The Audacity of Hope (Umudun Cesareti) adlı ABD gemisindeki Amerikalı yolcuların güvenliği konusunda kaygılarımızı ifade etmek için kaleme aldık. Sizden, gemideki Amerikan vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması için, İsrail hükümetiyle birlikte çalışmada elinizden geleni yapmanızı talep ediyoruz" ifadesi kullanıldı. İsrail'in, kendi vatandaşlarını güvenlik tehditlerine karşı koruma hakkı ve hatta yükümlülüğünü içten desteklediklerini vurgulayan milletvekilleri, İsrail'in bunu yapmak için başvurduğu tedbirlerin uluslararası insani yardım ve insan hakları yasalarına uyumlu olması gerektiğini belirttiler. Amerikalı milletvekilleri, mektupta şunları kaydetti: "The Audacity of Hope'un organizatörlerinin, 'kargolarının uluslararası teftişe açık olduğu' ve 'şiddete başvurmamaya ve uluslararası yasaların ilkelerine tam olarak bağlı kalacakları' yönünde yaptıkları açıklamalardan memnuniyet duyduk. Sizi, sözkonusu gemideki tüm Amerikan vatandaşlarının güvenliğini temin etmeye çağırıyoruz ve sizinle bu konuda elimizden geldiği ölçüde birlikte çalışmayı arzuluyoruz." Mektupta, Kucinich ile birlikte, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili üyeleri William Lacy Clay, Sam Farr, Bob Filner, Eleanor Holmes Norton ve Barbara Lee'nin imzaları yer aldı.