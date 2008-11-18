ABD kongresinde otomotivi kurtarma planı konuşuldu

ABD Kongresi'nde Demokratlar ve Cumhuriyetçiler dün ülkenin en büyük otomotiv şirketlerinin kurtarılması konusunu görüştü.



Senato'da Demokratlar, General Motors (GM), Ford ve Chrysler'ın için içinde bulundukları zor durumdan kurtarılması amacıyla 25 milyar dolarlık bir kredi programı önerisinde bulundu.



Ancak, görüşmeler sırasında bu kredinin nereden sağlanacağı konusunda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında anlaşmazlık çıktı.



Demokratlar, otomotiv şirketleri için 25 milyar dolarlık kaynağın 700 milyar dolarlık kurtarma planından karşılanmasını istedi.



Senato'da Demokrat Senatör Carl Levin, Hazine Bakanlığının finansal hizmetler firmalar için hazırladığı 700 milyar dolarlık kurtarma planında değişiklik öngören teklifin otomotiv üreticileri için en etkin yol olduğunu söyledi.



Demokrat Parti'nin Senato çoğunluk lideri Harry Reid, Hazine Bakanı Henry Paulson'ı, otomotiv endüstrisine destek için kurtarma planından yararlanılmasını engellemekle eleştirdi.



Reid, "herşey bir kalem hareketine bakar ve bu problem çözülür" dedi.



Ancak Beyaz Saray ve Cumhuriyetçiler, otomotiv şirketlerinin 700 milyar dolarlık kurtarma planından yararlandırılmasına karşı çıkarak, şirketler için gerekli kaynağın, eylül ayında Kongre'nin onayladığı ve daha verimli araçlar üretilmesi ile fabrikaların yenilenmesini amaçlayan 25 milyar dolarlık programdan sağlanmasını istedi.



Beyaz Saray sözcüsü Dana Perino yaptığı açıklamada, "otomotiv endüstrisi için zaten ayrılan 25 milyar dolara bir 25 milyar dolar daha eklemenin, finansal sistemi istikrara kavuşturmak ve ekonominin büyümesine yardımcı olmak için kredi vermeyi cesaretlendirmeyi amaçlayan Sorunlu Varlıkları Kurtarma Programı'na (TARP) yönelik talebi artıracağını" ifade etti.

Perino, Kongre'nin otomotiv endüstrisi için hazırlanmış 25 milyar dolarlık programın uygulanmasını hızlandırması gerektiğini belirtti.



Bu arada GM sözcüsü Pete Ternes, şirketin, dördüncü çeyrekte nakit ihtiyacını sağlama çabaları kapsamında ABD'li otomotiv bayilerine teşvik primi ödemelerini iki hafta kadar erteleyeceğini açıkladı. Ternes, haftalık yapılan teşvik primi ödemelerinin 28 Kasımdan 11 Aralık'a kadar erteleneceğinibelirtti.



Ekonomik kriz nedeniyle satışları son 25 yıldaki en kötü seviyelerine gerileyen GM, Ford ve Chrysler şirketleri, ABD hükümetinden 25 milyar dolarlık yardım talebinde bulunuyor.



GM, Chrysler and Ford ABD'de 250 bin kişiye istihdam sağlarken, yan sanayi, bayiler, araç nakliye şirketleri ve araç kiralama şirketleri dahil edildiğinde istihdam edilenlerin sayısının 4 milyonu aştığı belirtiliyor.



Üç şirket iflas koruması altında yeniden örgütlenme planlarına karşı çıkıyor.

Öte yandan GM'nin hisseleri dün New York Borsası'nda yüzde 5,7 yükselirken, Ford'un hisseleri yüzde 4,4 düştü.



GM Yönetim Kurulu Başkanı ve üst yöneticisi Rick Wagoner, şirketin finansal krizden kurtulması için hükümetin acilen desteğine ihtiyacı olduğunu açıklamıştı.



Chrysler üst yöneticisi Bob Nardelli de federal yardım olmaksızın şirketin varlığını sürdürmesinin "çok zor" olduğunu bildirmişti.



Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası Başkanı Ron Gettelfinger, konunun sadece üç büyük otomotiv üreticisiyle ilgisi olmadığını belirterek, "konu, parça, lojistik, araştırma, mühendislik, diğer mal ve hizmetler sağlayan ve milyonlarca işçiyi istihdam eden binlerce küçük ve orta ölçekli işletmeleri de ilgilendiriyor" demişti.

