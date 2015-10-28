ABD Kongresi üyelerinden Obama'ya mektup: Türkiye'deki seçim için endişeliyiz

Amerikan Kongresi’nin 65 üyesi, ABD Başkanı Barack Obama’ya mektup yazarak Türkiye’deki seçimlerin sağlıklı olup olmayacağı konusunda endişelerini dile getirdi.

Milletvekilleri, ABD’nin “Türkiye’de özgür, şeffaf ve adil bir seçimi destekleyip teşvik etmeye devam etmesini” istedi. Hürriyet'ten Tolga Tanış'ın haberine göre, ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass’in geçen ay yaptığı bir konuşmada, Türkiye’de bu hafta sonu gerçekleşecek seçimlerde sandık güvenliğinin önemine işaret edip “Seçim günü oy verenlerin sandığa gitmek için kendilerini güvende hissetmeleri önemli” diyerek yaptığı uyarının ardından, dün de Amerikan Kongresi’nin 65 üyesi, ABD Başkanı Barack Obama’ya bir mektup gönderdi ve seçimler konusunda duydukları endişeyi dile getirdi.

435 üyeli Kongre’den hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti’den milletvekillerinin imza attığı mektupta, seçimlerin doğru ve sağlam olup olmayacağı yönündeki kaygılar nedeniyle ABD’nin Türkiye’yi bu yönde teşvik etmesi istendi.