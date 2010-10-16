-ABD KONGRESİ ÖNÜNDE CUMA NAMAZI WASHINGTON (A.A) - 16.10.2010 - ABD'deki bir grup Müslüman, ABD Kongresi'nin batı cephesinin önündeki çimenlik alanda Cuma namazı kıldı. Ülkedeki bazı Müslüman toplulukların organizasyonuyla, ABD'de yaşayan 500-600 kadar Müslüman, ABD Başkanlarının 1981 yılından bu yana göreve başlarken yemin ettiği yer olan, Kongre'nin batı cephesinin önündeki alanda toplandı. Namazdan önce yapılan konuşmalarda, "ABD'de Müslümanlara yönelik ayrımcılığı" eleştiren Müslümanlar, ABD Başkanı Barack Obama'dan "Müslümanların da başkanı olmasını" istedi. "Islam on Capitol Hill" adlı etkinlik çerçevesindeki konuşmalarda, "Amerikan halkının İslam dinine ve Müslümanlara karşı önyargılarının yıkılması çağrısı" yapıldı. New York'ta 11 Eylül saldırılarının olduğu yerin yakınında cami inşaatı planlarına muhalefet eden kesimlere de eleştirilerin yöneltildiği etkinlikte, Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve ezanın okunmasının ardından toplu olarak Cuma namazı kılındı. Öte yandan, bir grup Amerikalı, Cuma namazının kılındığı mekanda, Amerikan bayrağı ve pankart açarak, Müslüman grubu protesto etti.