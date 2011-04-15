-ABD KONGRESİ BÜTÇE YASASINI ONAYLADI WASHINGTON (A.A) - 15.04.2011 - ABD Kongresi, geçen hafta üzerinde anlaşmaya varılan bütçe yasasını onayladı. Mali yılın sona ereceği 30 Eylül'e kadar federal harcamalarda 38 milyar dolarlık kesinti yapılmasını öngören bütçe paketi, önce Temsilciler Meclisi'nde 167'ye karşı 260 oyla, daha sonra da Senato'da 19'a karşı 81 oyla kabul edildi. Paket, ABD Başkanı Barack Obama tarafından imzalandıktan sonra yasalaşacak. Bütçe konusunda Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında aylardır süren ve 15 yıldan sonra ilk kez hükümet kurumlarını kapanma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan uzlaşmazlık, bu durumun yaşanmaması için son tarih olan 9 Nisan'a yaklaşık bir saat kala taraflar arasında varılan anlaşmayla çözülmüştü. ABD Başkanı Barack Obama ile Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre liderleri arasında sıkı pazarlıkların ardından "son dakikada" varılan bu anlaşmanın sonucunda, harcama yetkisi olmadığından dolayı federal hükümetin kapanmasına ve 800 bin çalışanın işinden olmasına neden olabilecek bir krizin önüne geçilmişti.