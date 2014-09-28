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ABD Kobanê'de IŞİD'i vurdu

Suriye'deki hedeflere yönelik hava saldırılarının Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılımıyla yapıldığı kaydedildi

28 Eylül 2014 01:00

ABD ve koalisyon güçleri Kobanê'de IŞİD hedeflerini vurdu. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hava saldırılarında IŞİD'e karşı Kobanê yakınlarında bazı hedeflerin vurulduğu belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, Amerikan ordusunun ortak Arap ulusların askeri güçleriyle IŞİD hedeflerine yönelik hava saldırılarına devam ettiği bildirildi. Örgütün Suriye'deki hedeflerine savaş ve insansız hava uçaklarıyla 7, Irak'taki hedeflerine de sadece Amerikan ordusuna ait saldırı uçaklarıyla 3 yeni hava saldırısı düzenlendiği duyuruldu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Suriye'de, Haseke'nin güneyinde IŞİD'e ait bir aracın imha edildiği, yine aynı kentin yakınlarında örgütün karargahına ait bazı binaların yıkıldığı belirtilirken, Manbij yakınlarında ise örgütün komuta kontrol tesisine hasar verildiği kaydedildi.

IŞİD ve YPG arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Kobanê yakınlarında IŞİD'e ait bir binanın ve iki silahlı aracın imha edildiği ifade edildi.

Rakka yakınlarında ise örgüt kontrolündeki bir hava alanına, örgütün karargahına ve eğitim kampına hasar verildiği bilgisi paylaşıldı.

Suriye'deki hedeflere yönelik hava saldırılarının Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılımıyla yapıldığı kaydedildi.

Irak'ta ise Erbil'in güneybatısında gerçekleştirilen üç saldırıda dört IŞİD silahlı aracının ve bir muharebe mevzisinin kullanılmaz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada uçakların operasyonların ardından bölgelerden güvenli biçimde ayrıldığı belirtildi.

 

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