ABD, KDP ve KYB'yi terör örgütü listesinden çıkardı

ABD 'nin Irak ve İran'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Brett McGurk, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Kongresi, KDP ve KYB'yi üçüncü sınıf terör örgütleri listesinden çıkardı. Adil olmayan bu tanımlama, ABD'yi ziyaret etmek isteyen Kürtler için engel çıkarıyordu. Bu sorunun çözülmüş olmasından memnuniyet duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlık Divanı Başkanı Fuat Hüseyin, ABD yönetiminin her iki partiyi terör örgütleri listesinden çıkardığı bilgisini kendilerine ilettiğini belirtti. Hüseyin, "Tasarı imzalanmak üzere Başkan Barack Obama'ya gönderilmiş. Obama'nın bunu imzalayacağını ümit ediyoruz" dedi.

ABD yönetimine tepki göstermişti

IKBY Başkanı Mesut Barzani, daha önce iki partinin ismi, terör listesinde yer aldığı için ABD yönetimine tepki göstermiş ve Washington ziyaretini iptal etmişti.

Mesut Barzani'nin babası Molla Mustafa Barzani tarafından kurulan KDP ve Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani tarafından kurulan KYB'yi Türkiye 'terör örgütü' olarak görmüyor.