ABD Katar krizi için devrede

Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suudi Arabistan'ın liderliğindeki Arap ülkelerinin Katar'la yaşadığı yaptırım krizinin aşılması için devrede.

Tillerson, Türkiye temaslarının ardından Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el Tani ile biraraya geldi.

Doha'daki görüşmenin ardından teröre mali destekle mücadele alanında bir anlaşmaya imza atıldı.

Anlaşmanın içeriği hakkında bilgi veren Tillerson, "Mutabakat, her iki ülkenin teröre mali kaynağın kesilmesi için önümüzdeki hafta ve yıllarda atması gereken adımları sıralıyor" dedi.

ABD'nin bölgedeki en büyük üssüne ev sahipliği yapan Katar'ın Dışişleri Bakanı El Tani ise anlaşmanın Arap ülkeleriyle yaşanan yaptırım krizi ile bir alakası olmadığını vurguladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'den oluşan Arap ülkeleri, teröre destek sağladığı gerekçesiyle Katar'a yönelik yaptırım kararı almıştı.

Bir sonraki durak Cidde

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Doha'dan sonraki durağı Suudi Arabistan olacak. Tillerson burada dört Arap ülkesinden mevkidaşı ile masaya oturacak.

Toplantı hakkında basına yaptığı açıklamada Tillerson, "Nasıl bir yol izleyebileceğimize dair seçenekleri ele alacağız. Bir takvimden söz etmek mümkün değil çünkü görüşmeler sürüyor" dedi.

Mısır'dan Katar çağrısı

Katar krizine çözüm arayışı sürerken Mısır, Katar'ın IŞİD'e karşı koalisyondan çıkartılması yönünde çağrıda bulundu.

Koalisyonun Washington'daki toplantısında konuşan Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmed Ebu Zeid, "Terörü destekleyen ve avukatlığını yapan ülkelerin koalisyon içerisinde yer alması kabul edilemez" diye konuştu.

Mısır'ın da aralarında yer aldığı Arap ülkeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin ardından Katar'la diplomatik ilişkileri kesme ve ülkeye yaptırım uygulama kararı almıştı.

Dört Arap ülkesi, yaptırımların kalkması için Katar'a 13 maddeden oluşan talep listesi sundu. Katar'daki Türk üssünün kapatılması, El Cezire'nin yayın hayatına son vermesi gibi talepler içeren liste, Katar tarafından kabul edilmedi.

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Reuters/AP/dpa,ÖA/BÖ