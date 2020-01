ABD, kar fırtınasına teslim oldu; 4 köpekbalığı donmuş halde kıyıya vurdu

ABD’nin kuzeydoğu bölgesi Çarşamba günü erken saatlerde bastıran kar fırtınasına teslim oldu. Okullar tatil edildi, binlerce uçuş yapılamadı. New York Valisi, vatandaşlara zorunlu olmadıkça özel araçları ile yola çıkmamaları çağrısında bulundu. Massachusetts’de 4 köpekbalığı donmuş halde karaya vurdu.

Soğuk hava ve kar fırtınası nedeniyle New York, Boston, Philadelphia gibi kentlerde okullar tatil edilirken, 3000’e yakın uçak seferi de iptal edildi. New York Valisi Andrew Cuomo, New Yorklular'a zorunlu olmadıkça özel araçları ile yola çıkmamaları çağrısında bulundu.

Saatteki hızı 90 kilometreye yaklaşan rüzgar eşliğinde yağan kar yüksekliğinin 30 santimetreyi geçmesi beklenirken New York’ta çöp arabaları kar küreme araçlarına dönüştürüldü. Belediye Başkanı Bill De Blasio, kar fırtınası nedeniyle 1 milyon öğrencinin eğitim gördüğü 1800 kamu okulunun perşembe günü kapalı olacağını duyurdu.

Yoğun kar yağışı New York eyaletinin yanı sıra, Massachusetts, New Hampshire, Maine, Connecticut eyaletlerinin de içinde bulunduğu Kuzeydoğu bölgesinde yaşayan 40 milyon kişiyi etkileyeceği belirtildi.

New York’ta perşembe günü erken saatlerde serpelemeye başlayan kar, ilerleyen saatlerde rüzgarın da etkisiyle kar fırtınasına dönüştü. Kentte metro ve tren seferlerinin yanı sıra, kente hizmet veren üç havaalanında da uçak seferleri yerel saatle sabah 10 itibariyle iptal edildi, hızı 90 kilometreyi bulan rüzgâr nedeniyle ağaçların devirebileceği ve elektriklerin kesilmesine yol açabileceği uyarısı yapıldı. ’Bomba Kasırgası’ olarak nitelenen hava koşulları nedeniyle iç ve dış hatlarda 3 bine yakın uçak seferi iptal edildi.

ABD’nin özellikle Kuzeydoğu bölgesini etkisi altına alan soğuk hava ve kar fırtınası nedeniyle en az dokuz kişinin de yaşamlarını yitirdikleri belirtildi.

Köpekbalıkalrı dondu

Geçen yıl tarihin en sıcak değerlerinin ölçüldüğü ABD’yi bu yıl ise rekor soğuklar etkiliyor. Massachusetts’de 4 köpekbalığı donmuş halde karaya vurdu.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Atlantik Beyaz Köpekbalığı Koruma Kurumu doğu sahilindeki Massachusetts eyaletine bağlı Cape Cod sahilinde dört köpekbalığının sahile donmuş halde vurduğunu bildirdi.

Almanya'da kasırga hayatı olumsuz etkiledi

Almanya'da etkili olan Burglind kasırgası hayatı felç etmeye devam ediyor. Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde bazı şehirlerdeki köprüler sel taşkını nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Düsseldorf Havalimanında uçak seferlerinde aksama yaşanırken, uçakların piste inmekte zorlandığı gözüktü. Ren Nehri üzerindeki yük gemilerinin geçişleri durduruldu. Su seviyesinin Köln Ren Nehri'nde yaklaşık 7 metreye ulaştı ve vatandaşlar uyarıldı. Bu hafta sonu su yüksekliğinin 9 metreyi bulması beleniyor.

Sele karşı önlemler alınıyor

Nehir üzerindeki gemi taşımacılığı ve feribot seferleri de geçici olarak durdurulurken, Köln-Porz-Zündorf Pazar Meydanı alanındaki su yükselmesine karşı önlemler alındığı ifade edildi. Köln şehrinde nehir yatağına yakın sokaklarda ise trafik akışı durduruldu. Düsseldorf ve Duisburg şehrinde ise limanda önlemler alındığı belirtildi. Nehre yakın alanlara vatandaşların uzak durması gerektiği uyarısı yapılırken, eyalet genelinde, itfaiye ve kurtarma ekipleri alarma geçirildi.

Tren seferlerinde ise aksama yaşanıyor. Alman Demir Yolları (DB) tren istasyonlarında sürekli fırtına uyarı anonsu geçiliyor. Alman Meteoroloji Servisi, Kuzey Bavyera, Hessen, ve Baden-Württemberg'de sel tehlikesine karşı önlemler alındığını bildirdi.