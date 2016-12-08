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Dünya

ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'den ortak 'Halep' bildirisi

Beyaz Saray; ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderlerinin Halep'teki duruma ilişkin ortak bildirisini yayımladı

08 Aralık 2016 03:40

ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderlerinin Halep'teki duruma ilişkin ortak bildirisinde, "Gözlerimizin önünde insani bir felaket yaşanıyor" ifadeleri kullanıldı ve mevcut durum dolayısıyla Esad yönetimi ile Rusya ve İran suçlandı.

Beyaz Saray; ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderlerinin Halep'le ilgili ortak bildirisini yazılı açıklamayla duyurdu.

"Gözlerimizin önünde insani bir felaket yaşanıyor" ifadeleriyle başlayan ortak bildiride, 200 bin kişinin Doğu Halep'te gıda ve ilaçtan mahrum bir şekilde sıkıştığı kaydedildi.

 

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