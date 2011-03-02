ABD, Kaddafi'ye karşı müdahale hazırlığında

T24 - ABD, 42 yıllık koltuğundan ayrılmayan Libya lideri Muammer Kaddafi'ye karşı askeri müdahale hazırlığında. USS Enterprise uçak gemisi, Suveyş Kanalı'nı geçerek rotasını Libya'ya çevirdi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da, "Doğudaki muhaliflerle temas halindeyiz, Kaddafi'yi devirmek için her türlü yardıma hazırız" dedi.









ABD Dışişleri Bakanı Clinton, "Kendi halkını bastırmak için paralı asker ve haydut kullanan Kaddafi, hemen istifa etmeli. Kaddafi için, başka bir şiddet ya da erteleme olmadan, hemen şimdi gitme zamanı geldi" dedi; askeri müdahale imasında bulundu.

Açıklamadan birkaç saat sonra ABD'de olası bir müdaheleye karşı kolları sıvadı.

ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon, Akdeniz'deki savaş gemilerini Libya'ya doğru yola çıkardı.

Ayrıca savaş uçakları da yeni durum çerçevesinde yeniden konuşlandırıldı.

Pentagon, "En az iki savaş gemisinin Doğu Akdeniz'de" olduğunu açıkladı. Ancak hangi gemilerin Akdeniz'de olduğu belirtilmedi.

Pentagon açıklamasında, 'Gemileri ihtiyaç ihtimaline karşı Libya'ya doğru kaydırıyoruz' deniliyor.

Bu arada 1979 yılından bu yana Mübarek yönetimi nedeniyle Akdeniz'e geçemeyen İran gemileri de Akdeniz'de, Suriye açıklarında demir atmış durumda.

Her iki ülkenin donanmalarına ait gemiler, bomba yüklü. İran deniz kuvvetlerine ait Kharg ve Alvand adlı 2 savaş gemisi, Suriye'nin Lazkiye limanına demirlemiş bulunuyor.



Sürgün de gündemde

ABD gemilerinin aynı yolu izleyip izlemeyeceği henüz net değil. Libya lideri Kaddafi'nin "sürgüne gönderilmesi" de gündemde.

Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, gazetecilerle sohbetinde "Sürgün de tabii ki seçeneklerden biri" dedi.

Ancak, ABD'nin bu konuyla ilgili yardım edip etmeyeceği konusuna bir açıklık getirmedi. ABD, İngiltere ve müttefikleri şu an için Libya üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturup oluşturmamayı görüşüyor.

Libya'ya yönelik hala her seçenekte masada. Fransa da boş durmuyor. Göçmen akını kâbusu nedeniyle Libya'ya müdahale konusunda Avrupa'nın en istekli ülkesi olan Fransa, ABD'den bir adım öne geçti.

Tıbbi yardım malzemesi dolu 2 Fransız askeri uçağı, Kaddafi denetiminden ilk çıkan ülkenin doğusundaki Bingazi kentine ulaştı.

Fransa Başbakanı Francois Fillon uçakların Bingazi'ye gidişini Fransız hükümetinin "yoğun yardım operasyonu"nun başlangıcı olarak niteledi.

Fillon, "Hükümetimiz Albay Kaddafi'nin gitmesi gerektiğini anlamasını sağlamak için tüm çözümler üzerinde çalışıyor" dedi.