-ABD, KADDAFİ YÖNETİMİYLE GÖRÜŞTÜ TRABLUS (A.A) - 18.07.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin temsilcilerinin, ABD'li yetkililerle yüz yüze görüşmeler yaptığı bildirildi. Libya hükümeti sözcüsü Musa İbrahim, görüşmelerin iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi amacıyla yapıldığını söyledi. İbrahim, geçen cumartesi günü yapılan görüşmelerin yerini ve görüşmelere kimlerin katıldığını açıklamadı. Görüşmelerle ilgili çok az ayrıntı veren Musa, görüşmeleri ''diyaloğun ilk adımı'' olarak nitelendirdi. -ABD, GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, hükümet yetkililerinin Libya lideri Muammer Kaddafi'nin temsilcileriyle görüştüğünü doğruladı. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, görüşmenin amacının, Libya'da ilerleme kaydedilmesinin tek yolunun Kaddafi'nin görevi bırakması olduğu yolunda açık ve kesin bir mesaj vermek olduğunu söyledi. Bakanlık yetkilisi, görüşmenin amacının müzakere olmadığını belirtti. Yetkili, görüşmenin zamanını açıklamadı, ancak ABD'nin geçen cuma günü Libya muhalefetini ülkenin meşru hükümeti olarak resmen tanıdığını açıklamasından sonra yapıldığını kaydetti. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD'nin Kaddafi rejimi temsilcileriyle bir daha görüşme planının bulunmadığını da duyurdu.