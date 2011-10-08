-ABD: Kaddafi birliklerinin kontrolünü kaybetti AMERİKAN ASKERİ UÇAĞI/BENİ VELİD/TRABLUS (A.A) - 07.10.2011 - ABD, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin askeri birliklerinin kontrolünü kaybettiğini ve Sirte'de yenilmek üzere olduğunu bildirdi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan adını açıklamak istemeyen bir yetkili, NATO yetkililerinin bu düşünceyi bugün Napoli'deki toplantıda ABD Savunma Bakanı Leon Panetta'ya bildirdiklerini söyledi. Savunma Bakanlığı yetkilisi, Libya'daki yeni yönetimin Sirte ve Beni Velid'de kararlı iki savaş yürüttüklerini, Sirte'deki savaşın sonucunun, NATO'nun hava operasyonunun sürmesi konusunda "kilit rol" oynayacağını belirtti. Yetkili, Ulusal Geçiş Konseyi'nin ülkenin tamamını kontrol etme gücüne sahip olduğunu, ancak organizasyon anlamında ilerleme kaydetmeleri gerektiğini söyledi. Bu arada, Beni Velid'de güçlü bir direnişle karşı karşıya olduğu belirtilen Libya'daki yeni yönetime bağlı güçlerin, yeni bir arabuluculuk girişimi başlattıkları bu girişimin başarısızlığa uğraması halinde de yeni bir saldırı başlatacakları bildirildi. Beni Velid'e yaklaşık kırk kilometre mesafede bulunan güçlerin komutanı Omar Fifao, kentteki aşiretlerle görüşmek için bir heyet yolladıklarını, görüşmelerin bugün veya yarın gerçekleşmesini öngördüklerini belirterek, "kente çarpışma olmaksızın girebilmek için bir toplantı talebinde bulunduklarını, ancak anlaşma olmaması durumunda saldırıya geçmekten başka seçeneklerinin kalmayacağını" söyledi. Fifao, "kentin her yönden kuşatma altında olduğunu şu an için halkın çıkışını kolaylaştırdıklarını" belirtti. Öte yandan, Libya Savunma Bakanı Celal el Digheily, İtalya Savunma Bakanı Ignazio La Russa ve İngiltere Savunma Bakanı Liam Fox'un Trablus'u ziyaretinde yaptığı açıklamada,Libya'da "savaşın sonunun çok yakın olduğunu" söyledi. Savunma Bakanı el Digheily, Libyalı güçlerin ülkenin doğusu, güneyi ve batısında birçok zafer kazandıklarını, direniş noktalarının bulunduğunu, ancak bunun da bu şekilde sürmeyeceğini belirtti.