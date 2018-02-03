ABD jimnastik takımının eski doktorunun taciz ettiği kızların babası: Beni onunla 5 dakika yalnız bırakın

ABD olimpik jimnastik takımının eski doktoru Larry Nassar’ın cinsel tacizde bulunduğu 265 sporcu arasında 3 kızı bulunan Randall Margraves, duruşma sırasında sanığın üzerine yürüdü. Araya giren görevliler babayı durdurmakta zorlanırken; Margraves’in 'mahkemeye itaatsizlik’ten cezalandırılmayacağı kaydedildi.

İki kızının duruşmada ifade vermesinin ardından baba Margraves hâkimden ‘Nassar’la sadece 5 dakikalığına aynı odaya kapatılmayı’ talep etti. Hâkimin bunu yapamayacağını söylemesi üzerine “1 dakikalığına” Nasser’le yalnız kalmak istediğini belirten Margraves, bunun da kabul edilmemesinin üzerine Nassar’ın üzerine yürüdü. Margraves, araya giren görevliler tarafından engellenirken; Nassar da salondan çıkarıldı. Savcı Yardımcısı Angela Povilatis, ailelerden ‘yumruklarını değil kelimelerini’ kullanmalarını istedi.

175 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Nassar'ın Michigan eyaletinin Charlotte kentinde yargılandığı davanın yargıcı Janice Cunningham, ABD olimpik jimnastik takımının eski doktorunun geçmişte cinsel tacizde bulunduğu bilinen kadın sporcuların sayısının 265'e çıktığını açıklamıştı.

54 yaşındaki Nassar daha önce 160'a yakın sporcunun aleyhine ifade verdiği davada suçlu bulunmuştu. Daha önce suçunu itiraf eden Nassar 175 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu da ABD yasaları gereği en az 40 yıl hapis yatacağı anlamına geliyor.