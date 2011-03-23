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Dünya

ABD JAPONYA'DAN İTHALATI DURDURDU TOKYO (A.A)

23 Mart 2011 10:54

-ABD JAPONYA'DAN İTHALATI DURDURDU TOKYO (A.A) - 23.03.2011 - ABD, Japonya'da 9 büyüklüğündeki depremden sonra ortaya çıkan nükleer krizin ardından bu ülkeden süt, meyve ve sebze ithalatını durdurdu. Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi, radyoaktif kirlilik endişesiyle Japonya'nın kuzeydoğusunda radyasyonun yayıldığı dört bölgeden süt, meyve ve sebze alımının durdurulmasına karar verildiğini belirtti. Bu arada Japon hükümet sözcüsü Yukiyo Edano, gıda ürünlerinde radyasyon miktarının artmakla birlikte insanlar için tehlike oluşturmadığını belirterek, uluslararası toplumdan aşırı tepki göstermemesini talep etti. Japonya için İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kriz olduğu bildirilen deprem ve tsunaminin bu ülkeye verdiği zararın 309 milyar dolar civarında olduğu kaydediliyor. 250 binden fazla Japon ise barınaklarda yaşıyor. Fukuşima nükleer santralinde 11 Mart'taki depremden sonra arızalanan 6 reaktörde ise çalışmalar devam ediyor. Mühendisler, yakıt çubuklarının bulunduğu bölümlerin erimemesi ve daha fazla radyasyon yayılmaması için soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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