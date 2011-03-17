-ABD: JAPONYA'DAKİ NÜKLEER YAKIT HAVUZUNDA SU KALMADI WASHINGTON (A.A) - 16.03.2011 - ABD Nükleer Denetleme Komisyonu (NRC) Başkanı Gregory Jaczko, Japonya'da deprem ve tsunamiden hasar gören nükleer santraldeki kullanılmış nükleer yakıt depolama havuzunda suların tamamının bittiğini söyledi. Jaczko, nükleer çubukların daha da ısınması, nihayetinde de erimesini durduracak bir engelin kalmaması anlamına gelecek bu bilgiyi nasıl elde ettiklerini ise belirtmedi. Ancak NRC ve ABD Enerji Bakanlığının ikisinin de Japonya'da en fazla hasar gören Fukuşima Daiçi nükleer santralinin 6 reaktöründe uzmanları bulunduğuna işaret ediliyor. NRC Başkanı, yetkililerin tesiste radyasyon seviyesinin oldukça yüksek olduğunu ve bunun da çalışanların, ısının artmasını durdurma kabiliyetini etkileyeceğini düşündüğünü belirtti. Nükleer çubukların daha da ısınmasının ve nihayetinde erimesinin durdurulamamasıyla, çubukların dış kaplamaları tutuşabilir ve içindeki radyoaktif yakıt geniş bir alana sürüklenebilir. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) bugün, Japon yetkililerin hasar gören nükleer santralin reaktör kompleksindeki kullanılmış nükleer yakıt havuzunun durumuyla ilgili endişelerini bildirdiğini açıklamıştı. UAEK açıklamasında, "Japon yetkililerin, Fukuşima Daiçi'de 3 ve 4 nolu ünitelerdeki kullanılmış nükleer yakıt havuzunun durumuyla ilgili kaygılarını rapor ettiği" belirtilmişti. -ABD, VATANDAŞLARINDAN BÖLGEYİ TERKETMELERİNİ İSTEDİ ABD, Japonya'daki büyük depremden sonra arızalanan Fukuşima nükleer santraline 80 kilometreye kadar mesafede yaşayan Amerikan vatandaşlarına bölgeyi terketmelerini ya da kapalı alanlarda saklanmalarını tavsiye etti. ABD'nin Tokyo Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, güvenli bir tahliye durumunun elverişli olmaması durumunda, ihtiyat olarak, Fukuşima nükleer enerji santraline 80 kilometreye kadar mesafede yaşayan Amerikan vatandaşlarına bölgeyi boşaltmalarının ya da kapalı alanlarda saklanmalarının tavsiye edildiği kaydedildi. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon yetkilileri de Japonya'daki Amerikan askerlerinin arızalı nükleer enerji santrallere 80 kilometreden fazla yaklaşmalarına izin verilmediğini bildirdi. Önlemlerin amacının Amerikan askerlerinin güvenliğini sağlamak olduğunu belirtilirken, bazı uçuş personeline de radyasyonun etkilerine karşı potasyum iyod tabletleri verildiği kaydedildi. -CLINTON: KRİZ, NÜKLEER KULLANIMINA İLİŞKİN SORULARI GÜNDEME GETİRDİ- ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Japonya'daki nükleer krizin ABD'de nükleer enerji kullanımına ilişkin soruları gündeme getirdiğini söyledi. Clinton, Amerikan MSNBC televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ''Japonya'da yaşananların, nükleer enerjiyle ilgili riskleri ve maliyetini gündeme getirdiğini ve bu soruların yanıtını bulmaları gerektiğini'' ifade etti. ABD'nin halen enerjisinin yüzde 20'sini nükleer santrallerden karşıladığını belirten Clinton, ABD'nin kapsamlı bir enerji politikasına ihtiyacı olduğunu vurguladı.