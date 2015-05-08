ABD istihdam verisi açıklandı, dolar yükseldi

Beklenen ABD istihdam verisi geldi. İşsizlik oranında düşüş gerçekleşmedi. Dolar, ABD istihdam verisinin ardından ilk tepki olarak 2,6850 seviyesinin altını test etti. Veri öncesinde dolar Türk Lirası karşısında 2,70 seviyesinde işlem görüyordu. Devam eden işlemlerde dolar yeniden 2,70 seviyesinin üzerine çıktı.

ABD'de tarım dışı istihdam Nisan'da 223,000 ile beklentiler doğrultusunda artarken, bir önceki ayın istihdam artışı aşağı yönlü revize edildi.



ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre işsizlik oranı ise yüzde 5.4'e gerileyerek ile beklentiler paralelinde gerçekleşti.



Fed'in ne zaman faiz artıracağını izleyen yatırımcılar tarafından yakından takip edilen ortalama saatlik ücretler ise 0.03 dolar artışla geçen yıla göre yüzde 2.2 yükseldi.



Reuters anketine katılan ekonomistler tarım dışı istihdamın Nisan'da 224,000 artmasını, işsizlik oranının ise yüzde 5.4 olmasını bekliyorlardı.



Daha önce 126,000 olarak açıklanan Mart ayı tarım dışı istihdamdaki artış 85,000 revize edilirken, yüzde 5.5 olarak açıklanan işsizlik oranında revizyon yapılmadı.