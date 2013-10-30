ABD istihbaratı: Yabancı liderlerin niyetini bilmek temel hedefimiz

ABD'nin en üst düzey istihbarat yetkilileri, müttefiklerin telefon ve bilgisayar iletişimini izlediği iddiaları karşısında Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi NSA'in faaliyetlerini savundu.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, iddialarla ilgili olarak Temsilciler Meclisi'nde ifade verirken Rusya'ya iltica eden eski CIA analisti Edward Snowden'ın basına sızdırdığı belgelerin Amerika'nın güvenliğine tehdit oluşturduğunu savundu.

Hatalar yapıldığını kabul eden Clapper, NSA'in yabancılara karşı ayrım gözetmeksizin ve Amerikan vatandaşlarına karşı da hukuka aykırı biçimde casusluk yapmadığını öne sürdü. BBC Türkçe'nin haberine göre, Clapper ayrıca yabancı ülke liderlerinin niyetlerinin ayırt edilmesinin, ABD istihbarat faaliyetlerinin temel hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

Öte yandan Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi NSA'in Başkanı Keith Alexander da Fransa, İtalya ve İspanya'da telefonların dinlendiği yolunda basında çıkan haberlerin tamamen yanlış olduğunu iddia etti.

Baskılar artıyor

Amerikan istihbaratının müttefiklerin telefon ve bilgisayar iletişimini izlediği bilgisinin basına sızması ardından Beyaz Saray üzerinde konuya açıklık getirmesi yönündeki baskılar artıyor.

Özelllikle Başkan Barack Obama'nın gizli dinleme operasyonunun boyutlarından habersiz olduğu iddiası üzerinde duruluyor.

Senato'nun istihbarat komisyonu başkanı Diane Feinstein, ABD'nin casusluk faaliyetlerinin ''baştan aşağı gözden geçirilmesi'' çağrısını yaptı.

Feinstein, dost ülke liderlerinin telefonlarının dinlenmesinin de Başkan Obama'nın bu faaliyettten habersiz olmasının da yanlış olduğunu kaydetti.

Barack Obama, aralarında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefonunun da yer aldığı gizli dinleme iddialarını soruşturma vaadini dile getirdi.

Washington'da bulunan AB heyeti, ABD'nin istihbarat toplama yöntemlerinin ''güven sarsıcı'' olduğunu söylüyor.

Amerikan televizyonuna verdiği mülakatta Obama, ulusal güvenlik operasyonlarının yeniden gözden geçirildiğini ve NSA'in giderek gelişen teknik casusluk kabiliyetinin kontrol altında tutulmasının amaçlandığını belirtti.

Bundan önceki saatlerde Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, ''Nasıl istihbarat toplayıp bu bilgiyi kullandığımız konusunda ilave kısıtlamalara ihtiyaç duyulduğunu'' gördüklerini kaydetti.

Ancak ne Jay Carney ne de Başkan Obama, aralarında hükümet başkanlarının da yer aldığı müttefiklerinin telefon haberleşmesini izledikleri yönündeki iddialara doğrudan değindi.

Alman medyası, Rusya'ya iltica etmiş olan eski CIA analisti Edward Snowden'ın basına sızdırdığı belgelerde, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefononunun on yılı aşkın süredir Amerikan istihbaratı tarafından dinlendiğinin ortaya çıktığını bildiriyor.

İspanyol medyası da Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi NSA'in İspanya'da her ay 60 milyon civarında telefon görüşmesi ve cep mesajını gizlice izlediğinin ortaya çıktığını yazdı.