ABD İstihbaratı İran'a baskı taraftarı

Amerikan Ulusal İstihbarat Başkanı Dennis Blair, İran'ı nükleer programdan vazgeçirmenin "zor olacağını" söyledi.



Senato komisyonunda söz alan Blair, "Diplomatik yollardan Tahran'ı ikna etmek kolay değil. İran, uluslararası sıkı denetim ve baskı karşısında pes edebilir" dedi.



"İranlı yöneticileri nükleer silah üretmekten vazgeçmeye ikna etmenin zor olacağını düşünüyoruz" diyen Blair, "Çünkü İran hükümetinde birçokları ulusal güvenlikle nükleer silah arasında bağ kuruyor ve İran, yıllardır bu alanda çaba sarf ediyor" ifadesini kullandı.



İran'ın henüz atom bombasına sahip olmadığını düşündüklerini de belirten istihbarat başkanı, İranlıların nükleer silah yapımı için gereken materyali yurt dışından elde etme veya üretme konusundaki zorlukları yakında aşabileceklerini anlattı.



Blair'e göre, İran atom bombası yapımı için gereken zenginleştirilmiş yeterince uranyum üretme kapasitesine 2015'e kadar sahip olabilecek. Batılılar İran'ın nükleer programının askeri amaç taşıdığına inanıyor, Tahran ise programının sivil amaçlı olduğunu söylüyor.

