ABD İstihbarat Danışmanı: Kaddafi kazanacak



T24- ABD Başkanı Barack Obama'nın baş istihbarat danışmanı James Clapper, Kaddafi'nin iktidar mücadelesini kazanacağını tahmin ettiğini açıkladı.

Clapper, senatoda yaptığı açıklamada Libya liderine bağlı güçlerin silah ve eğitim üstünlüğüne sahip olduğunu ve uzun sürecek bir mücadeleyi kazanmalarının muhtemel olduğunu söyledi.

Clapper, Libya'nın yarı-özerk üç küçük devlet olarak bölünebileceğini öngördüğünü de ekledi.

Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise, Kaddafi'ye karşı herhangi bir müdahale için uluslararası mutabakata varılmasının en önemli hedef olduğunu söyledi.

Clinton, Kaddafi'yi devirmenin en iyi yolunun ne olduğunu kimsenin bilmediğini de kabul etti.



Ras Lanuf Kaddafi'ye geçti



Libyalı asiler, Albay Kaddafi'ye sadık kuvvetlerin saldırıları karşısında petrol limanı Ras Lanuf'ta tutunamarayak kentten kaçıyor.

Roket ve top ateşine hedef olan asiler araçlara dolmuş halde ülkenin doğusuna doğru kaçmaya başladı.

Libya devlet televizyonu, Kaddafi güçlerinin asileri Ras Lanuf'un batısında bir diğer liman olan Sidra'dan da püskürttüğünü bildiriyor.

Son günlerde Kaddafi'ye bağlı kuvvetler ülkenin doğusunda asilerin kontolüne geçmiş bölgelerde ve batıda başkent Trablus yakınlarındaki Zaviye'de yeniden kontrol sağlamaya çalışıyor.

Ras Lanuf'ta Fransız haber ajansı AFP'nin sorularını yanıtlayan bir asi, ''Yenilgiye uğradık. Bizi top ateşine tutuyorlar, biz de kaçıyoruz. Bunun anlamı Ras Lanuf'u ele geçirdikleridir.'' dedi.

Uluslararası Kızıl Haç Örgütü ise, Libya'daki durumun iç savaşa dönüştüğünü söyleyerek şiddetin faturasının en çok sivillere çıkartıldığını duyurdu.

Örgüt, çatışmaların çok yoğun geçtiği bölgelere erişim imkanı sağlanmamasını eleştirdi.

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Jakob Kellenberger, çatışmaların başlaması üzerinden 24 gün geçtikten sonra Libya'nın büyük bölümüne halen insani yardım götürülemiyor oluşunu kabul edilemez bulduğunu söyledi.