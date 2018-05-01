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BBC Türkçe

ABD: İsrail'in sunduğu kanıtlar gerçek ve ikna edici

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, İran'ın nükleer programına dair düzenlediği sunumun ardından, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo '2015'te varılan anlaşma iyi niyetli değildi" açıklaması geldi. Beyaz Saray ise iddialar için 'gerçek ve ikna edici' diyor.

01 Mayıs 2018 07:12

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program yürütmüş olduğunu kanıtladığını öne sürüp ele geçirilen 'gizli dosyaları' canlı yayında düzenlediği bir sunumla paylaşmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo '2015'te varılan anlaşma iyi niyetli değildi" açıklaması geldi.

Pompeo, İsrail'in sunduğu belgelerin hepsinin gerçek olduğunu ve önemli bölümünün de yeni belgeler olduğunu ifade etti.

Pompeo, Orta Doğu turunun son ayağında İsrail'e gitmiş ve Pazar günü Netanyahu ile görüşmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı, İsrail'in kamuoyuyla paylaştığı belgeler için "İran ve altı küresel güç ile imzalanan anlaşmanın iyi niyete ve şeffaflığa dayanmadığını ortaya koydu" dedi. Pompeo, anlaşmanın düzeltilmemesi halinde ABD Başkanı Trump'ın çekileceğini de ifade etti.

Netanyahu'nun sunumunun ardından Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamayla ilgili ise düzeltme geçildi.

Beyaz Saray'ın ilk açıklamasında "İran'ın gizlemeye çalışıp başarılı olamadığı yasadışı bir nükleer silah programı var" deniyordu.

Ancak düzeltilen açıklamada bu programın geçmişte var olduğu ifade edilecek şekilde geçmiş zaman kullanıldı ve "İran'ın gizlemeye çalışıp başarılı olamadığı yasadışı bir nükleer silah programı vardı" dendi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sunumunda İran'a yönelik yapılan suçlamalar, 2015'te imzalanan nükleer anlaşma öncesindeki faaliyetleri konu alıyor.

İran, anlaşmanın imzalanmasının ardından uranyum zenginleştirmesini sınırlama taahhütlerini yerine getirdiğini söylüyor.

Beyaz Saray açıklamasında ise İsrail'in sunduğu belgeler için 'gerçek ve ikna edici' ifadeleri kullanılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 2015'te imzalanan nükleer silah anlaşmasının yeniden müzakereye açılmasını istiyor.

Trump, 12 Mayıs'a kadar anlaşmanın güncellenmemesi halinde Tahran yönetimine yönelik olarak uygulanan yaptırımların geri döneceğini söylüyor.

İran ise Trump'ın yaptırımlara geri dönmesinin 'ağır sonuçları olacağını' ifade ediyor.

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