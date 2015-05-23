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Dünya

ABD, İsrail'in nükleer sırlarını açıklamasını sağlayacak öneriyi reddetti

Birleşmiş Milletler'de, nükleer silahların yayılmasını önleme amacıyla düzenlenen konferans başarısızlıkla sonuçlandı

23 Mayıs 2015 20:35

Birleşmiş Milletler'de, nükleer silahların yayılmasını önleme amacıyla düzenlenen bir konferans, Ortadoğu'nun bu silahlardan arındırılmasına yönelik bir öneri konusundaki anlaşmazlık nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı.

Mısır'ın gündeme getirdiği plan bu konuda bölgesel bir forum düzenlenmesini öngörüyordu. Bazı uzmanlara göre İsrail bu forumda, nükleer silahları olup olmadığını açıklamak zorunda kalacaktı.

Ancak Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Kanada öneriye karşı çıktı. Bir sonraki değerlendirme konferansı 2020'de yapılacak.

İsrail nükleer silahı olduğunu ne doğruluyor ne de yalanlıyor.

ABD Dışişleri Müsteşarı Rose Gottemoeller dört hafta süren müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, Mısır ve diğer Arap ülkelerini "gerçekçi olmayan" koşullar ileri sürmekle suçladı.

Mısır görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının Arap dünyası ve kamuoyu nezdinde önemli sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Geçen ay Mısır, "İsrail'le ya da İsrail'siz" bölgesel bir konferans düzenlenmesini önermişti.

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