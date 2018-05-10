ABD: İsrail'in kendini savunma hakkı var

ABD yönetimi, İran tarafından İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne düzenlenen füze saldırılarını kınadı. Washington, İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu ve bu hakkı kullanmalarına destek verdiklerini açıkladı.

Beyaz Saray tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, "ABD olarak İran rejiminin Suriye'den İsrail vatandaşlarına düzenlediği provokatif füze saldırılarını kınıyor ve İsrail'in meşru müdafaa hakkı kapsamında karşılık vermesini güçlü bir biçimde destekliyoruz" denildi.

"Sorumlu İran"

ABD, yaşanan gerilimden tamamıyla İran'ı sorumlu tuttu. "Tüm ülkelere İran rejiminin eyleminin uluslararası barış ve istikrar için ciddi bir tehdit teşkil ettiğini kabul etme" çağrısında bulunan açıklamada, "İran rejiminin Suriye'de İsrail'i hedef alan saldırgan füze ve füze sistemleri konuşlandırması kabul edilemez bir durumdur ve Ortadoğu'nun tamamı için yüksek derecede tehlikeli bir gelişmedir" denildi.

Açıklamada ABD'nin "İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ve Hizbullah'ın da aralarında olduğu vekillerini daha fazla provokatif adım atmama çağrısında bulunduğu" belirtildi.

Perşembe günü Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, ABD ile paralel olarak, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu söyledi.

İsrail bombardımanında 23 ölü

İran'ın sözkonusu saldırıları, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015'te varılan İran nükleer anlaşmasından çekildiklerini açıklamasından iki gün sonra geldi.

İsrail'in kontrolü altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan İsrail güçlerine gece yarısı yaklaşık 20 roket atıldığını belirten İsrail, saldırıdan Suriye'deki İran güçlerini sorumlu tutmuştu. Misilleme olarak Suriye'deki İran güçlerince kullanılan "onlarca" hedefin vurulduğunu duyuran İsrail, gece boyunca vurulan hedefler arasında silah depoları, lojistik ve istihbarat merkezleri olduğunu belirtmişti.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye hava sahasına giren onlarca füzenin savunma sistemlerince düşürüldüğünü ancak bazı füzelerin hedeflerine ulaştığını açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı ise İsrail tarafından atılan füzelerin yarısından fazlasının Suriye tarafından düşürüldüğünü duyurmuştu.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail bombardımanında en az 23 rejim yanlısı savaşçının öldüğünü açıklamış, Rusya, Fransa ve Almanya, taraflara itidal çağrısı yaparak gerilimin daha fazla tırmanmaması gerektiği mesajını vermişti.

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AFP/BÜ,ÖA