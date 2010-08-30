ABD İsrail'i kınadı

T24- ABD yönetimi, İsrailli bir hahamın Filistinlilere hakaret içeren sözlerini kınadı.



Beyaz Saray Sözcüsü Philip Crowley, yayımladığı açıklamada, haham Ovadia Yosef'in Filistinler ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas için "Bu dünyadan yok olup gitsinler" şeklindeki sözlerini "onur kırıcı" olarak nitelendirdi.



Bu sözleri kınayan ve üzüntüsünü dile getiren sözcü, "Bu ifadeler sadece onur kırıcı değil, aynı zamanda bu tür tahrikler barış davasına zarar veriyor" ifadesini kullandı.



Araplar ve Filistinlilere karşı kullandığı iğneleyici sözlerle tanınan İsrail'in etkili hahamlarından Ovadia Yosef, cumartesi akşamı verdiği vaaz sırasında, Filistinler ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas için "Bu dünyadan yok olup gitsinler" ifadesini kullanmıştı.



Filistinlileri "bela ve İsrail'in amansız düşmanları" olarak niteleyen Yosef, Abbas için "Vebaya yakalansın" demişti.



89 yaşındaki Yosef, İsrail hükümetinin koalisyon ortağı, aşırı muhafazakar Şas partisinin de manevi lideri konumunda bulunuyor.



NETANYAHU'NUN GÖRÜŞLERİNİ YANSITMIYOR





İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamada, hahamın sözlerinin hükümetin ve Başbakan Benyamin Netanyahu'nun görüşlerini yansıtmadığı belirtildi.



Filistinli başmüzakereci Saib Erekat da, İsrail hükümetinin barış için daha fazla çaba harcamasını ve nefret kışkırtıcılığını önlemesini istedi.



Daha önce, Araplar, kadınlar ve eşcinsellerle ilgili sözleriyle de tartışmalar yaratan İsrailli dinadamının yol açtığı skandal, iki yıldır askıda olan Orta Doğu barış görüşmelerinin yeniden başlaması öncesine rastladı.

Görüşmelere Washington'da Perşembe günü başlaması bekleniyor.



Bu arada, Filistin lideri Abbas, İsrail'in Yahudi yerleşimleri politikasının yeni tur görüşmeleri sekteye uğratabileceğini söyledi.



Abbas Ürdün'de yaptığı açıklamada, "Yerleşim inşaatları devam ederse, görüşmelerin başarısızlığından İsrail'i sorumlu tutacağız" dedi.