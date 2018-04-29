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BBC Türkçe

ABD 'İsrail karşıtı önyargıları' gerekçe göstererek UNESCO'dan çıkıyor

ABD, "süregelen İsrail karşıtı önyargılar" gerekçesiyle bu yılın sonundan itibaren UNESCO üyeliğinden çıkacağını söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO) ayrılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, UNESCO'dan çıkış kararının gerekçesi, "UNESCO'nun giderek artan borçları, örgütte gerçekleştirilmesi gereken temel reformlar ve UNESCO içerisindeki İsrail karşıtı önyargılar" olarak sıralandı.

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ABD'nin 31 Aralık itibarıyla UNESCO üyesi olmayacağını ifade eden Dışişleri Bakanlığı, "UNESCO'ya gözlemci ülke statüsüyle görüşlerimizi iletip tecrübelerimizi paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye dahil toplam 195 üyesi bulunan UNESCO, misyonunu "Eğitim, bilim ve kültür alanlarında reformları ve işbirliklerini teşvik ederek küresel barışa katkıda bulunmak" olarak özetliyor.

Filistin 2011 yılında UNESCO üyesi ilan edilmiş, ardındansa ABD Filistin'in dahil olduğu hiçbir uluslararası kuruluşa mali destek veremeyeceğini, yasalarının buna izin vermediğini söyleyerek UNESCO'ya fon aktarımlarını durdurmuştu.

ABD, fonlamayı durdurana kadar UNESCO bütçesinin yüzde 22'sini ödüyordu.

ABD'nin fonlamayı durdurmasının ardından 2013'te Washington yönetimi ile İsrail UNESCO'daki oy kullanma haklarını kaybetmişlerdi.

ABD 2016 - 2019 dönemi için UNESCO İcra Komitesi'nde yer alıyordu.

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