T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD, İsrail için güvenlik paketi hazırladı

ABD, İsrail'e yönelik içinde Irak'ta arta kalan savunma malzemelerinin de yer aldığı oldukça cömert yeni bir güvenlik paketi hazırlıyor

25 Mayıs 2012 12:10

Türkiye'nin insansız uçak talebine kongre bahanesiyle nazlanan ABD, İsrail için geniş bir güvenlik paketi hazırladı. İsrail'e leasing yöntemiyle tanker uçaklar, yeni füze savunma kapasitesi ve özel silahlar verilmesi hedefleniyor.
 
Türkiye'nin en üst düzeylerde ısrarla gündeme getirdiği "Reaper" tipi insansız uçak talebini "kongre tepkileri" nedeniyle geri çeviren ABD, İsrail'e yönelik içinde Irak'ta arta kalan savunma malzemelerinin de yer aldığı oldukça cömert yeni bir güvenlik paketi hazırlıyor.

Habertürk'ün haberine göre, "ABD-İsrail Güçlendirilmiş Güvenlik İşbirliği Yasası" tasarısı ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde. Tasarının 100 üyeli senatodan oy birliğiyle geçmesi bekleniyor.


Tasarıda İsrail başlıklı birkaç öneri şöyle:

    İsrail'in ABD'nin Akdeniz'deki savunma ağına entegre edilmesi.
    Üyesi olmadığı NATO içindeki rolünün genişletilmesi, varlığının artırılması.
    İstihbarat işbirliğinin daha da arttırılması.
    Leasing ile tanker uçaklar, yeni füze savunma kapasitesi ve özel silahlar verilmesi.
    F-35 uçakları alması ve zamanında teslimat için mevzuatın iyileştirilmesi
    Gazze'ye silah girişlerinin önlenmesi için çabaların arttırılması.

ETİKETLER

israilsilahpredatoruçakgemiabd

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24