ABD, İsrail için güvenlik paketi hazırladı

Türkiye'nin insansız uçak talebine kongre bahanesiyle nazlanan ABD, İsrail için geniş bir güvenlik paketi hazırladı. İsrail'e leasing yöntemiyle tanker uçaklar, yeni füze savunma kapasitesi ve özel silahlar verilmesi hedefleniyor.



Türkiye'nin en üst düzeylerde ısrarla gündeme getirdiği "Reaper" tipi insansız uçak talebini "kongre tepkileri" nedeniyle geri çeviren ABD, İsrail'e yönelik içinde Irak'ta arta kalan savunma malzemelerinin de yer aldığı oldukça cömert yeni bir güvenlik paketi hazırlıyor.

Habertürk'ün haberine göre, "ABD-İsrail Güçlendirilmiş Güvenlik İşbirliği Yasası" tasarısı ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde. Tasarının 100 üyeli senatodan oy birliğiyle geçmesi bekleniyor.



Tasarıda İsrail başlıklı birkaç öneri şöyle:

İsrail'in ABD'nin Akdeniz'deki savunma ağına entegre edilmesi.

Üyesi olmadığı NATO içindeki rolünün genişletilmesi, varlığının artırılması.

İstihbarat işbirliğinin daha da arttırılması.

Leasing ile tanker uçaklar, yeni füze savunma kapasitesi ve özel silahlar verilmesi.

F-35 uçakları alması ve zamanında teslimat için mevzuatın iyileştirilmesi

Gazze'ye silah girişlerinin önlenmesi için çabaların arttırılması.