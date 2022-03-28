ABD, İsrail'e "İran'ın asla nükleer silahı olmayacağı" konusunda güvence verdi

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Tahran ile nükleer anlaşmanın yenilenmesi gündemdeyken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Körfez ülkelerine İran'ın "asla nükleer silahları olmayacağı" konusunda güvence verdi.

Pazar günü İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'le bir basın toplantısı düzenleyen Blinken, "En önemli konuya geldiğimizde aynı fikirdeyiz. İkimiz de İran'ın asla nükleer silahı olmayacağı konusunda kararlıyız" dedi.

Blinken'ın açıklamaları, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in dört Arap ülkesi dışişleri bakanıyla yapacağı görüşmeden önce geldi. ABD; Bahreyn, Mısır, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'den oluşan İran karşıtı ittifaka Tahran'ın Devrim Muhafızları'nın terör listesinden çıkarılması talebini kabul etmeyeceklerine dair de tekrar garanti verdi.

Katar'da Doha Forumu'nda konuşan ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley, "İslam Devrimi Muhafızları'na ABD yasaları kapsamında yaptırım uygulanmaya devam edilecek. Devrim Muhafızları konusunda algımız, görüşlerimiz ve politikamız değişmedi" dedi.