ABD, IŞİD'in dört liderinin başına ödül koydu

ABD yönetimi, IŞİD'in 4 liderinin yerleri hakkında bilgi getirenlere toplam 20 milyon dolara varan ödül koydu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Adalet İçin Ödül" (Rewards for Justice) programı altında, IŞİD liderlerinden Abdulrahman Mustafa el Kaduli için 7 milyon dolar, Ebu Muhammed el Adnani ve Tarkan Tayumurazoviç Batiraşvili için 5'er milyon dolar ve Tarık Bin el Tahar Bin el Falih el Avni el Harzi içinse 3 milyon dolar ödül verileceği bildirildi.

Açıklamada, Kaduli'nin ilk olarak Irak El Kaidesi'ne katılmış üst düzey bir IŞİD üyesi, Adnani'nin IŞİD'in resmi sözcüsü, Batiraşvili'nin Suriye'nin kuzeyindeki bir IŞİD komutanı ve Harzi'nin de örgütün Türkiye-Suriye sınırı bölgesindeki lideri olduğu belirtildi.