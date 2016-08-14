ABD: IŞİD'in Afganistan lideri öldürüldü

Amerika Savunma Bakanlığı, IŞİD’in bölge liderlerinden Hafız Seyit Han’ın İHA bombardımanında öldürüldüğünü açıkladı.

Pentagon, 26 Temmuz’da Nangarhar ilinin Açin ilçesinde düzenlenen hava saldırısında Han’ın öldürüldüğünü bildirdi.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı sözcü yardımcısı Gordon Trowbridge, Hafız Seyit Han’ın Amerika ve Koalisyon kuvvetlerine düzenlenen saldırılardan sorumlu olduğunu, Nangarhar’da sivil halka terör estirdiğini söyledi.

Pentagon, IŞİD’in Nangarhar’ı eğitim, donanım, propaganda, koordinasyon, eleman temini gibi faaliyetlerinde üs olarak kullandığını savunuyor.

Sözcü yardımcısı Trowbridge de Hafız Seyit Han’ın IŞİD’de Afganistan’ın faaliyetlerini sekteye uğratacağını söyledi.

Afgan istihbaratı yanlışlıkla geçen yıl Han’ın öldürüldüğünü açıklamış ve İHA saldırısında 30 kadar IŞİD üyesinin de öldüğünü bildirmişti. Ancak Hafız Seyit Han’ın o dönem öldüğüyle ilgili haber doğru çıkmadı. O saldırıda IŞİD’in Afganistan’daki ikinci liderinin öldüğü ortaya çıkmıştı.