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Dünya

ABD: IŞİD’i zayıflattık, şimdiki aşama düşmanın yok edilmesi

“IŞİD, her iki ülkede kontrol ettiği toprakların yüzde 40’ını yitirdi”

14 Nisan 2016 01:35

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Steve Warren, "askeri kampanyanın ilk aşaması olan örgütün zayıflatılmasının başarıyla sonuçlandığını” belirterek, “Şimdi ikinci aşamadayız, bu da düşmanın yok edilmesi” dedi.

CNN Türk’ün haberine göre, IŞİD ile mücadele için kurulan uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay Warren, Bağdat’tan video konferans yöntemiyle Pentagon’daki gazetecilere bilgilendirmede bulundu.

Warren, “örgüte karşı operasyonlarının 8 Ağustos 2014’te başladığını” hatırlatarak, “son 20 ay içinde birçok mesafe kat edildiğini” söyledi.

IŞİD’in son bir buçuk yıllık sürede Musul’un da aralarında bulunduğu Irak’taki birçok yerde konvoy halinde serbestçe hareket edebildiğini anımsatan Warren, “Bu günler geride kaldı. Düşmanımız zayıflatıldı, şimdi parçalamak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Warren, sözlerini şöyle sürdürdü: “Askeri kampanyanın birinci evresi tamamlandı. Şimdi ikinci aşamadayız, bu da düşmanın yok edilmesi. İlk aşama düşmanın zayıflatılmasıydı. IŞİD’in hem Irak’ta hem de Suriye’de ilerleme kaydetmesini durdurma ve askeri kapasitesini zayıflatmaya odaklanmıştık. Şu anda bu operasyonun ikinci devresinde görevimiz düşmanı Irak ve Suriye’de parçalamak.”

Warren, IŞİD’in her iki ülkede kontrol ettiği toprakların yüzde 40’ını yitirdiğini belirterek, koalisyon güçlerinin Türkiye sınırının büyük bölümünde düşmanı yok ettiğini belirtti.

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