ABD: IŞİD operasyonu ABD'ye iyilik olsun diye değil, Türkiye'nin de çıkarı için

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, "IŞİD'e karşı Türkiye'den işbirliği görmeyi bekliyoruz. İlla ki ABD'ye bir iyilik olsun diye değil, çünkü şu çok açık ki; IŞİD'i geriletme ve en sonunda yok etmeye yönelik geniş koalisyonun parçası olması, Türkiye'nin ulusal güvenliğinin çıkarına" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, günlük basın brifinginde bir soru üzerine, Türk hükümetinin görmek istediği adımlar arasında, IŞİD'in bölgedeki ülkelere yönelik tehdidinin ve diğer ülkelere kaçmak zorunda kalan Suriyeliler'in insani ihtiyaçlarının hafifletilmesi gibi hususların olduğuna işaret etti.

Suriye'deki şiddetten kaçarak Türkiye'ye sığınanların temel insani ihtiyaçlarının karşılanması çabasında Türkiye'nin oldukça büyük bir yük üstlendiğine değinen Earnest, "Dolayısıyla Türkiye halkının istekleri ve çıkarlarının ABD'nin ve IŞİD tehdidine karşı koymak için oluşturulan koalisyonun diğer üyelerinin istekleriyle örtüşüyor" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın görüşmesi öncesi, ABD Başkanı Barack Obama ile Erdoğan arasında telefon görüşmesi yapıldığını hatırlatan Earnest, dolayısıyla ABD ve Türkiye'nin üst düzey yetkilileri arasında açık bir iletişim hattının bulunduğunu dile getirdi.

Earnest, IŞİD'in Türkiye'nin hemen yanıbaşında yaratmaya çalıştığı istikrarsızlık ve şiddet ortamının Türkiye'nin istikrarına da ciddi tehdit oluşturduğunu ve bunun bölgedeki ülkelerin, özellikle de Türkiye'nin çıkarlarına aykırı olduğunu konuştuklarını kaydederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat kendisinin de bu konuda endişeli olduğunu ifade ettiğini söyledi.

Obama'nın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın endişelerini paylaştığı için IŞİD'e karşı bu koalisyonu inşa ettiğini belirten Earnest, sözlerine şöyle devam etti:

"(IŞİD'e karşı) Türkiye'den işbirliği görmeyi bekliyoruz. İlla ki ABD'ye bir iyilik olsun diye değil, çünkü şu çok açık ki; IŞİD'i geriletme ve en sonunda yok etmeye yönelik geniş koalisyonun parçası olması Türkiye'nin ulusal güvenliğinin çıkarına. Dolayısıyla ABD ve diğer koalisyon üyeleri ile Türkiye arasındaki iletişim hatları açık kalacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetinin diğer üyeleriyle sahip olduğumuz güçlü çalışma ilişkisine değer veriyoruz ve IŞİD tehditlerine karşı koymada birlikte çalışırken de bu açık diyalog ve güçlü çalışma ilişkisinin devam etmesini bekliyoruz."