ABD: IŞİD, ABD'nin karşılaştığı en büyük tehdit

ABD'li yetkililer IŞİD'in Washington'ın son yıllarda karşılaştığı en büyük tehdit olduğunu söyledi.

Savunma Bakanı Chuck Hagel Amerikan hava saldırılarının IŞİD'in Irak'taki ilerleyişini durdurduğunu, ancak militanların yeniden organize olabileceğini belirtti.

ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey de IŞİD'in Suriye'deki üslerine saldırılmadan yenilgiye uğratılamayacağını vurguladı.

Amerikalı yetkililerin uyarıları ABD'li gazeteci James Foley'nin başının kesildiği videonun yayımlanmasını izliyor.

ABD'de Foley'nin ölümü hakkında resmi soruşturma başlatılırken, Adalet Bakanı Eric Holder ABD'nin "uzun bir hafızası" olduğu uyarısında bulundu.

ABD askerlerinin yaz başında Foley ve Suriye'de tutulan diğer Amerikalı rehineleri kurtarmaya çalıştığı, anacak başarılı olamadığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıca IŞİD militanlarının Foley'nin serbest kalması için 132 milyon dolar fidye istediği belirilmişti.

Bir basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakanı Hagel IŞİD'i yakın bir tehdit olarak tanımladı.

'Gördüğümüz her şeyin ötesinde'

Hagel, "Bir terör örgütünden öteler. İdeolojiyi, sofistike stratejik ve taktik askeri gücü birleştiriyorlar. Ayrıca çok büyük para kaynakları var. Bu daha önce gördüğümüz her şeyin ötesinde" dedi.

Bu arada Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey de adını İslam Devleti olarak değiştiren IŞİD'in kıyamet vizyonu olan, yenilmesi gereken bir örgüt olduğunu söyledi.

Dempsey, "Örgütün Suriye'deki kısmı ele alınmadan yenilebilir mi? Yanıt 'hayır'. Şu anda aslında olmayan sınırın her iki tarafında da sorun ele alınmalı" dedi.

Bu arada İngiltere'de de Foley'nin öldürüldüğü videoda görülen IŞİD militanının kimliğini tespit etme çabaları devam ediyor.

Bağımsız kaynaklarca doğrulanamayan haberlere göre İngiliz aksanıyla İngilizce konuşan militan Londra ya da Güneydoğu İngiltere'den.

Militan videoda ABD hava saldırılarını durdurmazsa diğer Amerikalı rehineyi de öldürme tehdidinde bulunmuştu.

Tehdide karşın ABD'nin Musul yakınlarındaki hava saldırıları devam etti.